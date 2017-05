Solos ante el peligro

La afición del FC Cartagena es muy consciente de lo que se juega el próximo domingo a partir de las seis de la tarde el FC Cartagena en la Línea de la Concepción. La victoria ante el Linense supondría la clasificación para la fase de ascenso. Pinchar en campo de un rival que nada se juega puede suponer tener que hacer los deberes en el último encuentro en casa.

Sin embargo, no deja de ser llamativo que nadie haya movilizado a la afición albinegra para desplazarse hasta tierras gaditanas para acompañar al equipo en esta situación tan relevante. Estos días está circulando un vídeo en las redes sociales de aquel encuentro que el FC Cartagena disputó hace tres años en Algeciras -muy cerca de donde juega el equipo el domingo- en el que también se disputaba meterse en la fase de ascenso. En aquel partido, con gol de Menudo, se movilizaron más de 60 aficionados para apoyar a su equipo en la última ocasión que alcanzó un play off.

La Federación de Peñas no ha organizado viaje. Las causas por las que en esta oportunidad no han hecho un llamamiento a la afición para que se desplace hasta Cádiz se desconocen, aunque desde el FC Cartagena tampoco nadie ha tenido la idea de incentivar este desplazamiento de seguidores. Desde el FC Cartagena se viene apelando a los sentimientos de los aficionados para que no cejen en su empeño de seguir empujando al equipo ahora, aunque en esta oportunidad no han fomentado que estos a los que mandan mensajes, también viajen hasta La Línea de la Concepción para estar con los jugadores.

Si miramos a los otros equipos de la Región que están en una situación similar, no ocurre lo mismo. El Lorca, que ahora es líder con tres puntos de distancia y que podría perder el primer puesto en el caso de perder y que el FC Cartagena ganara, sí que ha decidido incentivar a sus seguidores. El consejo de administración que preside Xu Gembao ha decidido fletar como mínimo un autobús. Saldrá el domingo y el precio será de cinco euros con la entrada incluida.

El Real Murcia, que juega el domingo en La Roda, quiere hacer de este desplazamiento una auténtica movilización de aficionados granas en tierras manchegas. De momento ha conseguido vender 2.000 entradas entre sus seguidores, aunque ha solicitado otras 500 más para que sea el mayor movimiento de seguidore granas esta temporada. El equipo dirigido por Vicente Mir tiene la oportunidad aún de superar al Villanovense en la tercera posición de la clasificación, e incluso apretar aún más la misma con el Cartagena incluido en esa terna.

Lorca y Real Murcia han entendido a la perfección lo importante que es contar con su afición en estos momentos. El FC Cartagena en esta oportunidad no ha sido capaz de movilizar o convencer a sus aficionados para viajar. El último viaje promovido por la Federación de Peñas, tal y como se puede ver en su blog, fue el de la jornada trigésimo primera, en la que el FC Cartagena jugó en Marbella. Ni en el partido ante el Sanluqueño ni frente al Villanovense ni en este último habrá movilización de peñas y seguidores.