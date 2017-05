La maldición de los aleros se alarga

Hay un obstáculo que el UCAM CB Murcia ha tenido que saltar varias veces a lo largo de la temporada. Las lesiones se han cebado este curso con los aleros del equipo universitario y el problema ha vuelto a aparecer a tres jornadas de que concluya la liga ACB. Justo en el momento clave de la recuperación del cuadro universitario desde el regreso de Fotis Katiskaris al banquillo. Y es que, el técnico griego ha cambiado totalmente a un equipo que iba a la deriva en la parte baja de la clasificación en otro que en los últimos tres partidos todavía puede soñar con cualquier cosa. Sin embargo, Katsikaris tendrá que encontrar otra vez la manera de mantener el nivel de las últimas semanas con un plantel que vuelve a 'cojear' en la posición de tres. El alero Martynas Pocius se resintió de sus problemas de rodilla antes del encuentro que se acabó adjudicando el UCAM el domingo ante el Tecnyconta Zaragoza y según avance la semana se conocerá si podrá estar listo para afrontar la recta final del curso.



Un contratiempo que, pese a la victoria, puede que le pasara factura ante el Zaragoza en tareas defensivas. Los escoltas Billy Baron y Vitor Benite tuvieron que echar una mano a Sadiel Rojas en la rotación para ese puesto y el preparador heleno no finalizó el encuentro contento con el trabajo desplegado atrás, en líneas generales, por sus hombres. Por lo que Katsikaris tratará de fortalecer ese apartado por si, en el peor de los casos, no puede volver a contar con Pocius. «Haremos una valoración esta semana y ya veremos qué ocurre, pero le necesitamos», dijo el entrenador del UCAM tras el triunfo ante el Zaragoza.



Las molestias que arrastra el jugador lituano son algo con lo que ha tenido que convivir durante toda su estancia en Murcia. El tendón rotuliano de su rodilla derecha está siendo un quebradero de cabeza para Pocius desde noviembre, aproximadamente, y ha tenido que verse obligado a parar durante varias fases de la temporada. En enero, según informó el club, se sometió a un tratamiento con células madre para paliar el dolor, pero los problemas han vuelto a aparecer de nuevo. Aunque todavía no se le descarta del todo y podría estar para el domingo en Gran Canaria. Sin embargo, el tiempo no juega a favor de Pocius, ya que las tres últimas jornadas de la Liga Endesa se disputarán en el periodo de una semana, siendo el último partido del curso en el Palacio el miércoles 10 de mayo ante el Unicaja.



Quien sí parece que no volverá a jugar más es Ovie Soko. Katsikaris afirmó que prácticamente está descartado para los duelos ante el Herbalife Gran Canaria, el Unicaja y el Valencia Basket porque «está mucho tiempo sin entrar en la dinámica del equipo» por culpa de una grave lesión de tobillo.Al británico se le podía haber abierto una puerta para su regreso con las molestias de Pocius, pero la falta de minutos será un impedimento para el jugador. El alero disputó el encuentro ante el Bilbao Basket en marzo tras ser intervenido del ligamento lateral externo de su tobillo y después de casi tres meses sin jugar, pero una fractura por estrés en la misma articulación días más tarde ha terminado por poner punto y final a la primera temporada de Soko en la Liga Endesa.



Así pues, Sadiel Rojas vuelve ser el único alero disponible al cien por cien para Fotis Katsikaris junto al yeclano Chumi Ortega. Aunque el dominicano tampoco se ha librado de las lesiones y ha disputado varios encuentros con molestias en su brazo a lo largo del curso e incluso ha tenido que portar una máscara en varios de ellos tras sufrir una fractura los huesos de la nariz.