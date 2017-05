Las lesiones musculares se convierten en otro rival para el Cartagena en la recta final

El desenlace de la temporada no ha hecho nada más que comenzar y el FC Cartagena está contando las horas para afrontar un play off por el ascenso a Segunda División que le devuelva la sonrisa. Sin embargo, los albinegros, que todavía no han hecho los deberes al no contar con la clasificación matemática para disputar las eliminatorias, no paran de toparse con nuevos obstáculos. Y es que, a la mala racha de juego y de resultados hay que añadirle una plaga de jugadores que en los últimas semanas han arrastrado problemas musculares.

Los peores presagios se confirmaron ayer en la figura de un Sergio García que se perderá los próximos cuatro encuentros. El extremo se cayó a última hora de la convocatoria del último encuentro ante el Jumilla (2-2) por una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna izquierda, según informó el club, por lo que se perderá con total seguridad los dos últimos encuentros de la liga regular ante la Balompédica Linense y el Recreativo y la primera ronda del play off de ascenso a Segunda (ya sea como primer clasificado del grupo IV, que en caso de vencer daría el ascenso directo, o como segundo). Cierto es que el zamorano no ha contado con el mismo protagonismo que en la campaña anterior, pero siempre está presente en los esquemas de Alberto Monteagudo.

Y es que la ausencia de Sergio García supondrá un pequeño quebradero de cabeza para los plantes del técnico albinegro en su intento por recuperar las sensaciones perdidas en el juego del equipo. En primer lugar, el entrenador manchego pierde una baza para la punta de ataque, por su capacidad para desempeñar el rol como mediapunta o falso nueve, en lugar de Germán Saénz o Arturo, para romper la mala racha por la que atraviesan los atacantes cartageneros. Pero, sobre todo, la velocidad y la superioridad que aporta el extremo por banda y que buscaba Monteagudo con cada cambio en la segunda parte o partiendo desde inicio, como ocurrió en los duelos ante el Jaén y el Sanluqueño.

Una papel a tener muy en cuenta en las dos últimas fechas que restan para cerrar el curso en la plantilla tras los problemas que también arrastra Cristo Martín. El jugador canario ha convivido las últimas semanas entre algodones por unas molestias en su gemelo, y pese a que se sentó en el banquillo y pudo salir ante el Jumilla, finalmente no disputó el encuentro.

Un choque en el que el Cartagena agravó sus dudas y que no aprovechó el tropiezo del Lorca FC para meter más presión en la lucha por el liderato. Fernando Llorente y Gonzalo Verdú fueron los autores de los tantos, lo que volvió a confirmar el divorcio que existe de la parcela ofensiva con el gol. Verdú, que hace unas semanas también superó unas molestias físicas, volvió a actar en el eje de la zaga en lugar de un Moisés que se ha visto obligado a perderse las dos últimas jornadas en las que el Cartagena no ha podido hacerse con el triunfo al caer ante el Villanovense y empatar con el Jumilla. No obstante, se espera que, si todo va bien, reaparezca el domingo ante la Balompédica Linense.

Hoy, vuelta al trabajo

La plantilla que dirige Alberto Monteagudo regresa hoy a los entrenamientos, en las instalaciones de Dolores de Pacheco, después de disfrutar de dos días libres con el objetivo de recargar las pilas tras los malos resultados de las dos últimas jornadas.