El Real Murcia itene el play offo en la palma de la mano

Se puede decir sin ningún miedo que el Real Murcia tiene en la palma de su mano la posibilidad de disputar el play off de ascenso a Segunda División. La importante victoria del domingo por 1-3 en el campo del Sanluqueño era el último empujón que necesitaba una plantilla que depende de sí misma para luchar por el salto de categoría y que tiene ahora dos rivales muy asequibles para cerrar la Liga regular. Los pupilos de Vicente Mir visitan el domingo a La Roda, un equipo que ya está descendido y que lleva seis derrotas seguidas, mientras que en la última jornada le toca al Extremadura visitar Nueva Condomina, un partido en el que los extremeños pueden estar jugándose la permanencia, pero que cuenta con las estadísticas a favor de los granas, en el sentido de que el equipo murciano no ha encajado una derrota en su campo desde que, curiosamente, cayera por la mínima ante La Roda el 11 de diciembre.



Si ya de por sí la racha del Murcia actual es muy buena, hay que añadir el dato de que desde que Vicente Mir llegó al banquillo en la jornada 29 sustituyendo a Paco García, el equipo no ha dejado escapar ni un solo punto de Nueva Condomina, una de las claves que ha propiciado la entrada de los granas en el play off sin ninguna duda, ya que son cuatro partidos que se cuentan por victorias y que de otra manera habría sido imposible tocar con las manos la cuarta plaza.



Y aunque quedan 180 minutos repartidos en dos partidos para terminar la fase regular, el calendario le tenía preparado un guiño a los granas, ya que los dos próximos rivales, por su situación, resultan de los más propicios para que el Murcia confirme sus aspiraciones. El domingo toca visitar a La Roda, un rival que descendió hace tres jornadas a Tercera y que lleva seis derrotas consecutivas, por no contar que su última victoria se remonta al 29 de enero, cuando fueron capaces de superar como visitantes al San Fernando por la mínima. Los granas parten ya como claros favoritos y por si fuera poco la afición grana está preparando un desembarco en la tierra de los famosos 'miguelitos' para que los suyos se sientan casi como en casa.



Si bien es cierto, en la última jornada visitará Nueva Condomina un equipo que todavía no tiene la permanencia asegurada y que podría jugársela en la capital del Segura si no hace los deberes el próximo fin de semana, el Extremadura, un rival que llegue en la situación que llegue sabe con antelación que visita una Nueva Condomina que con la llegada de Vicente Mir al banquillo se ha convertido en inexpugnable. Además, desde que los granas cayeran curiosamente ante La Roda el 11 de diciembre, el coliseo grana no ha vuelto a ver una derrota de sus jugadores. Por lo tanto, los factores externos, los datos, las estadísticas e incluso el viento a favor que ahora mismo sopla en la dirección del Murcia invitan a pensar que, si nadie se sale del guión establecido, el Murcia peleará por un play off al que ha llegado gracias a los números que ha firmado el equipo de Vicente Mir en la recta final del campeonato.