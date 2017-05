Entre el cielo y el infierno

La temporada del FC Cartagena es una auténtica montaña rusa, que bien puede acabar en lo más alto como en una debacle monstruosa. Tan pronto suma varias victorias consecutivas y parece lanzado hacia el liderato como entra en una depresión que incluso hace peligrar su participación en la fase de ascenso. Los últimos dos empates en casa, ante el Extremadura y el Jumilla, unidos a la derrota en Villanueva de la Serena, han provocado que el club albinegro haya pasado en solo tres semanas de ser líder a ver cómo Real Murcia, Mérida o Villanovense acechan un segundo puesto del que no se han bajado desde la primera jornada.



Esta dinámica negativa ha convertido las dos últimas citas de la temporada regular en un verdadero drama. El próximo domingo se enfrentan a la Balompédica Linense, un equipo ubicado en mitad de la tabla, pero que está completando una segunda vuelta de campeonato sensacional. Un mal resultado allí puede convertir el último partido en el Cartagonova en un escenario diabólico. De ser así, se jugarían ante el Recreativo un play off que en la ciudad portuaria no hace tanto que daban por seguro.



Sin ir más lejos, en la jornada 29, hace menos de dos meses, el Cartagena le sacaba diez puntos al quinto clasificado, y por lo tanto, parecía una utopía pensar que llegaría a este punto de la temporada en la situación en la que está. La diferencia con el Real Murcia era de doce puntos justo antes del derbi regional en el que el conjunto de Vicente Mir venció en el feudo albinegro. Al finalizar el choque, Monteagudo dijo que por algo aún seguían nueve puntos por encima. Ya solo son tres, algo impensable cuando del club grana destituyó a Paco García y merodeaba por la zona media de la tabla.



Tras obtener solo dos victorias en los últimos siete enfrentamientos, los de Monteagudo mantienen cuatro de esos diez puntos sobre el quinto, que marca la zona de play off. El Cartagena es segundo con 64 puntos, con solo uno de ventaja sobre el Villanovense, tres sobre el Murcia y cuatro sobre el Mérida. Incluso el sexto clasificado, el Melilla, tiene posibilidades de alcanzarle en función de las combinaciones que se den en las jornadas definitivas.



El conjunto blanquinegro finalizó la primera vuelta en la primera posición con 40 puntos. Por aquel entonces, presumía de ser el equipo más regular y más solvente del grupo. Cuando quedan dos jornadas de la segunda vuelta, solo ha sumado 24 puntos, y sería undécimo clasificado si solo se tuviera en cuanta este tramo final del campeonato. Varios equipos de la zona baja, como el Córdoba B, el Extremadura o el Atlético Sanluqueño han obtenido mejores resultados en esta última recta que el equipo de Monteagudo. Sus rivales más directos, como el Lorca, el Real Murcia o el Mérida han sacado entre seis y ocho puntos más.



Resulta llamativo que, con esta dinámica tan negativa en la segunda parte de la temporada, los de Monteagudo aún tengan opciones de ser líderes. Es más, una sola derrota del Lorca en los dos últimos partidos les permitiría acabar primeros si obtienen los seis puntos que les restan, dado que la diferencia de goles general aún es favorable a los cartageneristas.



Si el Cartagena aún tiene posibilidades de acabar primero es porque el Lorca tampoco está realizando un buen final de curso. Con cambio de técnico incluido, el conjunto entrenado ahora por David Vidal apenas ha ganado un partido de los últimos siete, y aun así sigue encaramado a lo más alto de la clasificación. No en vano, la disputa por los puestos de arriba se ha igualado a la baja, dado que en un principio parecía que Marbella, Lorca y Cartagena eran muy superiores a sus rivales y ahora el primero se ha descolgado de la zona alta y los dos siguientes viven de las rentas.



Solo hay que mirar la clasificación del resto de grupos para comprobar que el rendimiento de los líderes de este deja bastante que desear. Por ejemplo, en el grupo III, el Barça B ya es campeón con 76 puntos, mientras que en el grupo I, Celta B, Racing de Santander y Cultural Leonesa están protagonizando una igualadísima pugna por el liderato en la que los tres ya rondan los 80 puntos. Aquí los blanquiazules son líderes con solo 67 unidades. Conclusión: la regularidad en el grupo IV brilla por su ausencia, y el Cartagena es la clara muestra de ello. Por eso aún puede ser campeón y por eso aún puede irse de vacaciones el 14 de mayo.