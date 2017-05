Simeone: "Madrid o Las Palmas la sensación es igual"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que se encuentra con "la tensión normal" antes de afrontar este martes la ida de las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid, un rival al que espera agresivo en el inicio de un partido en el que "jugará mejor el que mejor coloque sus piezas".

"Es la misma sensación que tengo en todos los partidos, no lo cambia el escenario o una eliminatoria. Me tiene aislado de todo y con la tensión normal ante la responsabilidad que hemos generado en la gente y en el club. Eso va creciendo cada vez más, juguemos contra el Real Madrid o Las Palmas porque en esos partidos más simples estás quizás más nervioso", confesó Simeone este lunes en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.

En cuanto al partido, lo imagina "saliendo ellos fuertes como suelen hacerlo en casa". "Intentará hacernos daño en el arranque con la intensidad de sus jugadores y del ambiente. Tenemos que ser fuertes y llevar el partido dónde más cómodos lo podamos vivir", afirmó.

Además, el 'Cholo' no sabe que once madridista espera. "Tendrán la variante de jugar con Isco por detrás de los dos delantero o la de meter a Asensio o James en los costados", apuntó, mientras que, respecto al suyo, tiene "clarísimo" el elegido en el lateral derecho donde están lesionados sus tres opciones.

"Interpreto el fútbol de una manera en el que las ausencias son importantes porque ninguno de los que juegue de lateral o carrilero lo ha hecho, pero entiendo que esto es un juego de equipo y puede faltar algún futbolista, pero el equipo sostiene esa falta", añadió al respecto.

Espera un partido "apretado"



El técnico argentino no se imagina un "resultado", aunque espera que el partido sea "apretado" y que sepan "aprovechar los espacios que seguramente" les podrá "permitir" su rival, que sabe que el segundo partido es a domicilio y "el gol es más importante". "Es un equipo que está habituado a hacerlo. Será un partido complejo y desde lo táctico el que mejor coloque las piezas posiblemente su equipo jugará mejor", advirtió.

Simeone recalcó que "los partidos de equipos importantes siempre tienen dificultades y mañana se van a enfrentar dos importantes" en un choque en el que tratará de "formar un equipo que compite con la ilusión de cualquier hincha del Atlético".

El entrenador rojiblanco también alabó "el trabajo espectacular" de Zinedine Zidane. "Cogió el equipo en enero y con las dificultades que atravesaba en ese momento, sobre todo a nivel grupal, y logró equilibrar las emociones y formar un gran equipo y competir a un nivel muy bueno", comentó.

La última visita de hace dos temporadas en Champions se saldó con un arbitraje que no gustó al 'Cholo', que no echó la vista atrás y recordó que "no es fácil arbitrar". "Están las dificultades que generan los ambientes y ojalá que pase desapercibido, que es lo mejor para todos", sentenció.

"A Saúl le conocemos de chico, siempre ha jugado de mediocentro, que es donde más está jugando y donde se siente más cómodo porque en ese lugar reúne todas las condiciones. Está llamado a ser un futbolista sumamente importante en el presente y en el futuro siempre que él quiera seguir mejorando porque es joven", afirmó sobre el canterano, actualmente en un gran momento de forma.