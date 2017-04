El Murcia, a demostrar que no va de farol

El Real Murcia lleva esperando este momento toda la temporada. El conjunto grana, sobre todo desde la llegada de Vicente Mir al banquillo, ha aguardado pacientemente hasta tener una buena mano de cartas. Y, ahora, toca demostrar que no va de farol. Después de alcanzar la cuarta plaza con la victoria de la pasada jornada ante el Ejido 2012, los murcianos deben defenderla a toda costa en los últimos tres encuentros si de verdad quieren pelear por ascender a Segunda División.



La primera 'final' será esta tarde ante un Atlético Sanluqueño (19.00 horas, La 7TV) que también se juega la vida. Al equipo gaditano tan solo le queda una bala para apurar sus opciones de permanencia en la categoría de bronce y todo pasa por ganar al Murcia. Por lo que ninguno de los dos equipos sacará la bandera blanca antes de tiempo. Los granas defienden su codiciado premio en el peor escenario posible, ya que en toda la segunda vuelta tan solo ha logrado vencer ante el FC Cartagena lejos de casa. Además, sus dos últimas salidas se han saldado con dos empates -frente al Marbella y el Jaén-, dos resultados que, en principio, no valdrían para mantenerse en la parte alta de la tabla.



No obstante, el Murcia conocerá antes de saltar al terreno de juego el resultado del Melilla y el marcador al segundo tiempo del choque del Mérida, sus dos inmediatos perseguidores. Quizá por eso Vicente Mir, el entrenador grana, ha querido jugar al despiste en la convocatoria de los futbolistas que se desplazaron ayer a Sanlúcar de Barrameda. Y es que, el lateral zurdo Alberto López y el jugador del filial Pablo Andrés Campoy son las principales novedades de una lista en la que se han quedado fuera Diego Benito, Javi Saura y Rubén Ramos junto a las ausencias obligadas por lesión del ciezano Isi y Adrián Cruz.



Aunque el caso de Ramos es el más peculiar, ya que si no cuenta con algún problema físico ha visto cómo en las últimas semanas, cuando parecía que se le abría alguna puerta para poder demostrar su calidad, el técnico valenciano ha preferido echar mano de jugadores del Imperial. El perfil de los jugadores citados por Vicente Mir hace que el once se convierta prácticamente en una incógnita. Lo más natural sería que el técnico apueste por la base de las últimas jornadas, aunque por las condiciones del estadio andaluz -con un terreno de juego más estrecho de lo habitual- podría apostar de nuevo por una defensa de tres centrales y tres carrileros como ya hizo frente al Marbella.



En ese caso Borja Gómez volvería al once y el sacrificado sería Roberto Alarcón. Sin embargo, Elady o el propio Juanma Bravo, quien ha demostrado que puede ayudar en el centro del campo con su trabajo, también tienen opciones de ser titulares. Otra variante sería que Sergi Guardiola o Víctor Curto inicien el duelo desde el banquillo, aunque esto sería más descabellado puesto que ambos son prácticamente innegociables en los esquemas de Mir.



El Sanluqueño, por su parte, afronta el encuentro sin ninguna baja en su plantilla y se espera un gran ambiente en las gradas. Los andaluces quieren que el estadio de El Palmar sea una olla a presión durante los noventa minutos ante un rival al que ya han superado esta temporada. El cuadro de Falete, entrenador local, eliminó a los granas en la primera ronda de la Copa del Rey a principios del curso (1-0), aunque poco queda del Murcia de esa noche.