ElPozo se abre camino en Tudela

ElPozo tenía ayer la oportunidad de alcanzar el objetivo quellevaba persiguiendo durante semanas y no desaprovechó la ocasión. La derrota del Barcelona Lassa ante el Jaén Paraíso Interior abrió las puertas al conjunto murciano a la segunda posición si superaban al Aspil Ribera Navarra en Tudela. Y así fue. Los de Duda cuajaron una primera mitad excepcional con diez minutos cargados de goles y prácticamente provocó que el encuentro se convirtiense en un trámite (0-9).



ElPozo consiguió finalmente alcanzar un segundo escalón que le enfrentará al Peñíscola en los cuartos de final. Pero, lo más importante, es que contará con el factor cancha a favor en todos sus enfrentamientos. Incluido en una posible semifinal ante el Barcelona Lassa, si ambos equipos superan sus eliminatorias, que puede ser vital para que los de Duda disputen una nueva final.



Los murcianos cerraron la liga regular con buen sabor de boca antes de disputar, dentro de una semana, la final de la Copa del Rey ante el Magna Gurpea Navarra. Y es que, los goles vinieron acompañados de un excelente juego de ElPozo. Álex abrió el marcador a los diez minutos, tras un intercambio de golpes inicial, al rematar al primer toque desde la frontal un saque de banda de Bebe. A partir de ahí se desató un vendaval ofensivo con un zarpazo de Raúl Campos que supuso el 2-0 y un tiro al larguero de Marinovic.



No obstante, poco después el croata amplió la renta en el marcador y Andresito hizo el cuarto. Aunque, Raúl Campos, uno de los destacados, cedió una contra a Miguelín para hacer el 0-5 con el que se llegó al descanso. En la segunda mitad ElPozo no quitó el pie del acelerador y amplió todavía más la cuenta. El meta Chemi contó con minutos y los tantos de Marinovic, Fernando, Matteus y Miguelín cerraron el encuentro en Tudela.