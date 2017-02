"Si no creyera en que podemos llegar al play off, no hubiera venido"

El Real Murcia de Paco García ya es el Real Murcia de Vicente Mir. El valenciano, que vive unas intensas primeras horas en la capital del Segura, no solo se ha puesto el mono de trabajo para empezar a conocer a los futbolistas con los que intentará llevar al club grana a Segunda División, sino que además ha sido presentado en una rueda de prensa en la que se ha mostrado convencido de que en las once jornadas ligueras que restan, los murcianistas darán el salto que no han logrado en las veintisiete semanas anteriores.

Parco en palabras, demostrando que llega para entrenar y no para contar historias, Mir ha dejado claro que "vamos a llegar al play off y vamos a pelear por el ascenso". Esa era la frase que todos querían escuchar, y a las primeras de cambio ya había salido de la boca del valenciano, quien, a diferencia de su antecesor, también aprovechó para elogiar a sus futbolistas. "Tenemos un equipo con mucho potencial", reiteró en varias ocasiones, insistiendo que "si un entrenador cuenta con jugadores buenos, es más fácil conseguir los objetivos. Y aquí los tengo". Por eso tiene claro, que "podemos conseguirlo", si no lo creyera "no hubiera venido".

Mir, que firma por lo que resta de temporada, llega a Murcia reforzado por la experiencia vivida hace un año en el Hércules. Al club alicantino llegó a mitad de enero con el mismo objetivo que ahora intentará lograr en el Murcia, alcanzar el play off. En la entidad venina lo consiguió, llegando además a la final de la fase de ascenso, aunque el Cádiz acabó con su sueño. La diferencia es que ahora tendrá menos tiempo, solo once jornadas para lograr un reto que en lo que va de campaña se ha alcanzado. De todas maneras, Mir insistía en que "la situación tampoco es mala". "Estamos a tres puntos y, aunque hay muchos equipos implicados, nuestra plantilla está más que capacitada".

"Me gusta sacar el máximo rendimiento a los jugadores", indicaba al ser preguntado por su forma de trabajar.