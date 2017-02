Paco no quiere que se acabe el juego

El Real Murcia lleva seis meses jugando a su propio videojuego. La meta está clara: el ascenso a Segunda División. Pero el camino elegido para conseguirlo va dando bandazos semana a semana. A los mandos se encuentra Paco García, pero el técnico del Barrio del Carmen no ha conseguido salvar su casillero de vidas. A falta de doce jornadas, al murciano apenas le queda una oportunidad, y eso porque, como cuando Mario Bros encuentra una tubería secreta, el entrenador murcianista consiguió en diciembre -con la entrada de Raúl Moro- varias vidas extras. Pero ni así ha conseguido reflotar la trayectoria grana y avanzar hasta los puestos altos de cabeza.

Esta tarde, frente al Recreativo de Huelva (16.30 horas) y aunque Deseado Flores, director deportivo del Real Murcia, afirma una y otra vez que la confianza en Paco García es absoluta, al preparador del Barrio del Carmen solo le queda una posibilidad: ganar. De no hacerlo, el 'game over' o 'final del juego' asomará sin piedad entre una afición que esta campaña se ha ganado ser reconocida como la más paciente de la categoría.

Después de empatar en el campo del Granada B, donde la mejoría en el juego no fue suficiente, y de encadenar solo dos victorias en las últimas siete jornadas, Paco García sigue acumulando números negativos. Tanto a él como a los responsables del club solo les queda hablar de «paciencia» para que se ajusten las diez piezas que llegaron en el mercado de invierno. Un mes después del cierre del periodo de fichajes, los avances no tienen que tardar en dejarse ver. Hoy mismo debe ser el día del inicio de la escalada. Y es que los murcianistas no se pueden permitir más fallos si quieren estar en una batalla por el play off que cada día tiene más candidatos y menos plazas libres.

No debe poner el Recreativo de Huelva en apuros al Real Murcia. Solo hay que mirar la situación que vive el Decano en esta campaña -lucha por no caer al descenso y sus jugadores acumulan varios meses sin cobrar-, aunque esas adversidades también las sufrían los recreativistas en octubre, y fueron capaces de sacar los colores a los granas en el Nuevo Colombino (3-0).

Con la lección aprendida y con la seguridad de jugar en Nueva Condomina, Paco García presumía ayer de tener «clarísimo» el once que va a alinear hoy para ganar al Recreativo. El nombre de los elegidos que salten al césped del estadio murciano son una incógnita, aunque lo normal es que el del Barrio del Carmen mantenga la columna vertebral que está utilizando desde que apostó por hacer una revolución en el mercado de fichajes. Sin bajas y con la única duda de Juanjo por unas molestias, lo normal es que Simón Ballester mantenga su puesto en la portería, mientras que Golobart, Pumar y Sergi Guardiola, ausentes en Granada, vuelvan al equipo. Otro que también puede entrar es Diego Benito en detrimento de Armando.

Eso sí, conociendo el gusto de Paco García por no repetir once, el abanico de posibilidades se abre. No se descarta que Golobart, después de ser expulsado hace dos jornadas, sea castigado al banquillo. Una opción que permitiría a Borja Gómez y a Morante seguir en el centro de la defensa, mientras que Josema apartaría a Pumar del lateral.

Independientemente de quién acabe jugando, lo único claro es que el Real Murcia está obligado a ganar a un Recreativo que intenta sobrevivir en la zona baja de la tabla, pero que cada temporada se lleva el gato al agua en sus visitas a Murcia. Para este partido, Juan Manuel Pavón, técnico de los recreativistas, no podrá contar con Iván Aguilar, ex del UCAM y autor de uno de los goles que condenaron a los granas en el choque de ida, ni con Jesús Vázquez, Iván Robles y el murciano Mario Marín. Sí estarán los exgranas Antonio Núñez y Rafa de Vicente.