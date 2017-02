Javier Sandoval : "Los deportistas virtuales llenamos estadios"

Javier Sandoval (Calasparra, 1990) es @FeelinkGamer en Twitter y tiene más de ochenta mil seguidores en su canal de Youtube. Ha sido uno de los fichajes del recién creado Movistar Riders, un club de deportistas virtuales. Vive de jugar a ´HearthStone´ y de crear contenidos para Internet. Mucha gente le para por la calle para pedirle una foto, como una estrella del deporte.

Explíqueme a qué se dedica.

Hasta que ingresé en mi actual equipo, Movistar Riders, me dedicaba a subir vídeos a Youtube y sobrevivía gracias a los ingresos por publicidad que generaba. Un día empecé a subir vídeos de mi juego, que se llama HearthStone y es de la empresa Blizzard, que es de las más importantes, y empecé a tener feedback con la gente que me veía hasta el punto de que un equipo me ofreció entrar en la competición.

Vamos, que usted es un deportista virtual.

Sí, así se le llama. Incluso Movistar va a crear un canal exclusivo de televisión para deportes electrónicos, para transmitir partidos de videojuegos, que es algo que está muy extendido en países como Corea y China, donde se considera deporte nacional, pero en España aún pilla muy nuevo.

¿Pero sabe la gente realmente a qué se dedica?

No. En general, cualquier persona lo primero que me dice es que cómo dedicándome al deporte, no me muevo de la habitación. Pero es un deporte como los demás, porque tiene entrenamientos, competiciones, se llenan estadios de gente, con muchísimos espectadores, fans, es decir, todo lo que tiene el deporte excepto el ejercicio físico.

¿Llenan estadios?

Sí, en nuestro caso son teatros. Se pone a los jugadores con los ordenadores y ahí se cita el público. La última final de League of Legends, que es el juego más famoso, tuvo más espectadores que la final de la Champions.

¿Y cómo se aficionó a esto?

Porque me gustaba un videojuego y me aficioné. HearthStone es un juego de cartas de estrategia, en el que sacas un monstruo a la mesa que tiene que competir con el oponente, y al final el objetivo es destruir al héroe rival. Por compararlo con otros deportes, es como el ajedrez, pura estrategia.

¿Cómo se aprende a jugar?

Básicamente a base de echarle horas. Además, los tutoriales del juego están bastante bien y se pueden ver en el móvil, que es la clave de su éxito.

¿Mucha gente se dedica a esto?

Sí que hay jugadores profesionales en España, pero que puedan vivir de ello, muy poca gente, probablemente menos de diez, porque es algo muy nuevo. Proyectos serios como el Movistar Riders son muy normales en otros países de Europa, pero aquí es el primero.

¿Y hay gente madura aficionada a los videojuegos?

El perfil de gente es joven, pero también hay mucha gente adulta que nos ve. Por ejemplo, los comentaristas de los juegos no son chavales de 20 años, y los patrocinadores son gente de negocios que han visto que es rentable, pero es una fuente de ingresos que en España no para de crecer.

¿Qué tipo de vídeos hace en Youtube?

Hago vídeos en los que explico en qué consiste el mazo de cartas y luego desarrollo partidas. A la gente le gusta verme porque es entretenido, les enseño cómo jugar.

¿Se tira mucho tiempo delante del ordenador?

Pues casi todo el día, porque si no estoy grabando, estoy entrenando para mantener el nivel de juego o viendo a otros jugadores. Como es algo que me gusta, básicamente no termino nunca.

¿Pero alguna vez ha hecho deporte o solo virtual?

Sí, hombre, en el instituto jugaba al fútbol y al fútbol sala, pero a nivel serio no he hecho nada, como mucho a nivel de pueblo. Hoy en día también hago ejercicio, porque esto es muy sedentario, como un trabajo de oficina.

¿Es aficionado al fútbol?

Lo he sido, pero ya no tanto porque me resulta un tanto repetitivo y me gusta más ver el deporte electrónico. El fútbol lo sigo, a mi familia le encanta y soy del Atlético de Madrid de toda la vida. Pero es habitual en gente que se mete en el deporte electrónico que deje de lado el tradicional.

¿En el futuro habrá más gente que se dedique a lo mismo que usted?

Hay muchas personas que luchan por entrar en el futuro en un equipo, pero pocos lo hemos conseguido y muy pocos somos los que tenemos un salario. Otros, entre los que estoy yo, vivimos del contenido que creamos y de hacer directos, y en mi caso es una mezcla de los dos.

Vamos, que usted juega la Champions.

Sí, soy de los más privilegiados de España. Mi equipo actual, por seriedad, es un Madrid o un Barça. El proyecto es muy importante y perfectamente puede llegar a ser un referente a nivel internacional.

Entonces, cuando le llamó Movistar debió pensar que le había tocado la lotería.

Es que cuando me llamaron no me dijeron que era Movistar, sino Riders. Nos explicaron la mentalidad del club, qué buscaban, y cuando fui a la presentación oficial en Madrid, fue cuando me dijeron que el patrocinador principal era Movistar. Ahí comprendí que no nos habían dado toda la información porque no querían que el equipo se llenara de mercenarios, pero si una gran marca se ha metido en esto, es porque ve futuro.

¿Gana como para vivir bien?

La ventaja que tengo yo es que genero muchos ingresos por ser creador de contenidos en Youtube. Para no entrar en detalles de cifras, digamos que estoy entre los que más cobran en España en mi juego.

¿Le sigue mucha gente en Youtube?

Más de 80.000 personas. De hecho, mucha gente me para por la calle para preguntarme si soy Feelink , pedirme una foto y firmar autógrafos. Mi madre se ha hecho consciente de a qué me dedico cuando amigas suyas le han dicho que sus hijos me ven.

¿Pero no encuentra rechazo por el hecho de estar siempre encerrado en casa?

Ah, ya, pero eso son estigmas, porque cualquier cosa nueva siempre genera cierto rechazo.

¿Y cómo se defiende cuando le atacan?

Intento explicar que yo genero entretenimiento, al igual que la televisión. No es menos legítimo lo que yo hago que cualquier programa de entretenimiento.

¿No piensa dedicarse a la psicología?

No lo descarto y me falta solo el trabajo de fin de Grado, pero todo lo que he estudiado en Psicología me está sirviendo, porque al fin y al cabo, como en cualquier deporte, te puedes poner nervioso, perder los nervios, echarle la culpa a la suerte o a un mal día€

¿Influye mucho la suerte en lo que hace?

Sí, claro, pero la suerte, a un nivel alto, se traduce en estadística. La comparación perfecta de mi juego es con el póker, donde siempre ganan los mismos porque el factor humano y estratégico lo dominan.