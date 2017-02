Hugo Alcalde: "Mi nueva cámara ni hace ruido para no molestar a los golfistas en los torneos"

Hugo Alcalde no tuvo dudas en dejar Madrid para venir a la costa mediterránea y a base de trabajo y esfuerzo se ha hecho un hueco como uno de los referentes de la fotografía en los campos de golf. Cada vez son más los clientes que quieren un álbum para recordar sus inicios y su trayectoria.

El Circuito de Empresas Lowgolf ha tenido la suerte de contar con la colaboración de Hugo Alcalde, con el que hemos tenido la oportunidad de hablar de la experiencia vivida.



¿Cómo entró en el mundo de la fotografía?

Llevo haciendo fotografías desde la adolescencia, ha sido la mayor afición de mi vida, hasta que hace tres años decidí dar el paso y hacer de ella mi profesión, fue una apuesta muy importante, dejé el trabajo y mi vida en Madrid y me vine a vivir por aquí. Soñaba con crear algo propio y personal y dedique el cien por cien de mi tiempo y esfuerzo en formarme.

¿Se especializó en fotografía deportiva de golf o hace todo tipo de fotografías?

Comencé a trabajar en el golf por casualidades del destino, vivo en Orihuela Costa rodeado de campos, un día se me ocurrió ir a Villamartin Golf para hacer algunas fotografías del campo, allí conocí a Salvador Lucas, director de los campos de Grupo Quara y así empezó todo?.estoy empezando a promocionar un nuevo e ilusionante proyecto, hacer sesiones fotográficas al golfista amateur que quiera tener un bonito recuerdo practicando su deporte preferido.

¿Juega al golf?

¡Qué va! y no será por ganas, se necesita tiempo y ahora mismo me faltan horas en el día, pero prometo pronto empezar a aprender y practicar este maravilloso deporte. El golf es sin ningún género de dudas, una mezcla de concentración, estrategia y agilidad, todo ello en un entorno de naturaleza y tranquilidad.

Ya que la concentración de los golfistas durante el juego es altísima, ¿cómo consigue no despistarlos y al mismo tiempo conseguir una buena foto?

En mi vida diaria me gusta hablar con la gente, saber quiénes son y cómo se sienten, gracias a ello, consigo la empatía necesaria para saber cuándo puedo o debo hacer las fotografías, pero sin duda, lo mejor es preguntárselo directamente. Respecto al momento clave de hacer el swing, donde la concentración es máxima, es muy importante no moverse ni hacer ruido, acabo de adquirir una nueva cámara en la que el obturador no hace nada de ruido, y unida a un teleobjetivo que me permite estar a bastante distancia de ellos consigo buenos resultados.

¿Sus fotos las vende en Internet , tiene su propia web?

Si, www.golfoto.es, el nombre es claro y directo, ¿verdad?, justo ahora me pillas en plena reconstrucción, en ella expongo mi portfolio. Las fotografías no las vendo online, depende un poco de quién me contrate. Para el Circuito de Empresas de LowGolf, envío las fotografías con una marca de agua de cada prueba a la organización y ellos las publican en su cuenta de Flickr (Eventos Lowgolf), les envían un email a los participantes informándoles de su publicación y si están interesados en alguna fotografía me hacen el pedido por teléfono, mail o en persona.

¿Cómo es un día de fotos en el Circuito de Empresas Lowgolf?

El Circuito Empresas de Lowgolf es muy especial, no solo a nivel deportivo sino también por el trato y la atención que se le ofrece a los participantes y patrocinadores, por ello, el reportaje no son solo fotografías de acción de golf, intento transmitir el gran ambiente que se respira en él, con fotografías de la 'vida' en la zona village, de los productos y el servicio que ofrecen los patrocinadores.

¿Tus fotos preferidas?

Mis fotografías preferidas...entiendo que te refieres a las que hago en el golf, pues si quieres que te diga la verdad, me gustan todas, tanto las que hago al amanecer y al atardecer en los campos de golf, como las de los eventos, sobre todo aquellas en la que los protagonistas no se dan cuenta de que le estoy haciendo la fotografía, sus expresiones son naturales, se nota mucho la diferencia.

¿Qué consejo le darías a alguien que se está iniciando en la fotografía?

Formarse, practicar y disparar en manual, esta es la fórmula que sin duda te hará mejorar día a día, no creo en aquellos que dicen que tiene un «ojo especial» para la fotografía. internet es un opción muy viable para formarse pero hay que tener cuidado. Tengo una recomendación personal, hace años José Benito Ruiz, uno de los grandes fotógrafos de nuestro país hizo un curso llamado 'Un año de fotografía', está colgado en internet y a mí me ayudó bastante.

Una anécdota de este Circuito Empresas Lowgolf

Me quedo con la cara y las expresiones de las jugadoras y jugadores cuando les enseño las fotografías en la pantalla de la cámara, la mayoría alucinan, se ven como golfistas profesionales.