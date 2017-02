El Murcia de Moro apuesta por la 'barra libre' para mejorar la baja asistencia a NC

Las cifras de asistencia a Nueva Condomina no han mejorado con la llegada de Raúl Moro. El aire nuevo que intenta desprender el extremeño y su equipo no acaba de llegar a las gradas del estadio murcianista, donde apenas se están superando los 5.000 espectadores. Tampoco ha despertado la ilusión en los aficionados la campaña de abonados puesta en marcha para la segunda vuelta. Pese a que el club no ha dado cifras oficiales desde que se iniciase a principios del mes de enero, distintas fuentes indican que por taquillas no han pasado más de 400 seguidores para obtener un carné que te da acceso a los encuentros de la segunda vuelta.

Para intentar 'tapar' el número de butacas vacías, los colaboradores de Raúl Moro han apostado por una estrategia muy poco habitual en las temporadas anteriores en la entidad centenaria y más propia de clubes con apenas masa social como el ya desaparecido Ciudad de Murcia o como el UCAM Murcia. La estrategia de Deseado Flores, consejero murcianista, y de Pedro Contreras, cuyo cargo oficial en Nueva Condomina se desconoce todavía, ha sido repartir cada fin de semana varios cientos de localidades gratis con el fin de que el público murciano se anime y acuda a ver en directo los encuentros del equipo de Paco García.

De hecho, nada más aterrizar en el consejo de administración murcianista, una de las primeras medidas institucionales fue que los jugadores de todos los equipos de la Fundación Real Murcia repartieran entre los futbolistas rivales entradas -unas 200- para los encuentros del primer equipo en Nueva Condomina. Así se ha ido repitiendo cada jornada.

Más importante fue el reparto que se realizó con motivo de la participación del Real Murcia en la tradicional Cabalgata de Reyes. Durante el desfile, los integrantes de la comitiva murcianista regalaron entre los presentes unas 4.000 localidades para el choque frente al Villanovense, primero de los de Paco García en Nueva Condomina en este año 2017.

Este fin de semana, con motivo de la visita del Recreativo de Huelva al campo murciano, los rectores granas volverán a intentar elevar las cifras de asistencia regalando entradas. Según anunció ayer Francisco Javier Sánchez López, director general de Juventud en Murcia, mil doscientos jóvenes del Carnaval de Cabezo de Torres estarán en el estadio apoyando a los de Paco García en un duelo en el que es obligatorio sumar los tres puntos. Además, todos aquellos aficionados que acudan disfrazados podrán acceder de forma gratuita al fondo norte. «Esperamos que sea una medida que la gente tome bien y que tengamos una grandísima entrada para este partido», señalaba durante el mismo acto Deseado Flores, consejero del Real Murcia.

Mañana sábado se podrá comprobar si la iniciativa ha tenido éxito, aunque algunos abonados, a través de redes sociales, han mostrado su malestar al considerar que estas medidas perjudican a los que pagaron a principios de curso su carné.

Hasta el momento, en los tres partidos que han disputado los granas en Nueva Condomina en lo que va de 2017, solo ante el Jumilla se superaron los 5.000 espectadores (5.592). Frente al Villanovense acudieron unas 4.700 personas, un número similar al del choque contra el Linense, aunque en estos dos encuentros el club no ofreció una cifra oficial de asistencia, una costumbre nueva, ya que desde el traslado al estadio murcianista allá por 2006, la entidad siempre informaba detalladamente del número de espectadores que se daban cita en las gradas durante cada choque liguero.