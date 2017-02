El calvario encubierto de Góngora

Juan Francisco Góngora, lateral izquierdo y primer capitán del UCAM Murcia, siempre ha visto resentido su rendimiento deportivo por molestias en el pubis. Pero la realidad es que el jugador andaluz siempre ha sido un activo esencial para el club universitario, tanto a nivel futbolístico y como representante y cara visible del equipo de fútbol de la Universidad Católica.

Sin embargo, esta temporada esas molestias que siempre están ahí y no remiten parecen haber llegado demasiado pronto, y sin avisar. Aún con José María Salmerón, anterior entrenador del UCAM, en el banquillo, Góngora dejó de aparecer en el once titular. Participó en once de las primeras quince jornadas de Segunda División y disputó dos encuentros de Copa del Rey, siendo en todos esos encuentros de la partida. Precisamente, tras el choque copero de ida ante el Celta de Vigo, efectuaba su última comparecencia oficial sobre el césped con la elástica del UCAM Murcia.

Casi tres meses después, entre los que se han disputado once nuevas jornadas de Liga y un encuentro de Copa, Góngora sigue sin participar en partido oficial con el UCAM, siendo convocado para cuatro de esos encuentros pero sin llegar a vestirse de corto. La versión oficial ofrecida por el club sobre sus reiteradas ausencias en las convocatorias de los últimos meses se ha centrado en unas molestias en el pubis.

Góngora, realmente, se muestra aquejado por esta dolencia desde octubre, pero la poca seguridad del anterior técnico, José María Salmerón, en el teórico sustituto, que es David Morillas, mantienen a Góngora en el once. El malagueño fue esencial hasta el partido ante el Celta, pero a partir de ahí, la necesidad por hacer cambios tras diversas derrotas termina por apartar a Góngora de la titularidad. Salmerón consideró, a partir de entonces, que el capitán del UCAM no estaba físicamente apto para jugar.

Una premisa que se siguió cumpliendo durante el mes siguiente con el nuevo técnico, Francisco. Pero Góngora, a finales de enero, en la recta final del mercado de invierno, vuelve a entrenar con el resto de sus compañeros, y a mejor nivel. Es en ese momento cuando la realidad golpea al malagueño al comprobar que Morillas le ha quitado el puesto, aunque eso sí, con buenas intervenciones en el lateral zurdo. Pero más allá de esto, Góngora no solo se ha visto relegado del once, sino que ahora además también ha sido apartado de las convocatorias.

El pasado 5 de febrero, fue titular y rindió a buen nivel ante el exigente y duro amistoso frente al Real Murcia. Góngora fue de la partida, disputó alrededor de 60 minutos, y en ningún momento se le notó especialmente perdido o desfondado. Las bajas en ataque para el último partido liguero ante el Valladolid llevaron a Francisco a convocarle, surgiendo la posibilidad de que Góngora pudiera actuar como extremo zurdo, si se diera el caso. No obstante, el capitán del UCAM no participaría en todo el partido.

El club universitario, más allá de unas dolencias que siempre han estado ahí, ha aprovechado la situación para enmascarar la verdadera realidad: que Francisco no cuenta con Góngora. Según ha podido saber esta redacción, en los últimos días del mercado de fichajes invernal, un par de clubes con sobrado potencial económico de Segunda División B se aproximaron al entorno de Góngora para conocer su situación, y para hacerle saber que estarían dispuestos a absorber un contrato a la altura de su caché en la categoría de bronce. El capitán, consciente de su condición en el club y confiado en poder volver a recuperar su sitio en el equipo, desestimó la sola posibilidad de marcharse.

Como es obvio, el buen estado de forma de Morillas aparta momentáneamente a Góngora de la titularidad. Salvo imprevisto en forma de sanción o lesión del propio Morillas, Francisco no tiene intención de volver a disponer de las prestaciones de Góngora.

A raíz de esto, importantes representantes de empresas publicitarias del UCAM Murcia insisten en que varios jugadores de la plantilla actual, al igual que para el aficionado común, también son imprescindibles para ellos, véase el caso de hombres como Tekio, Nono y el propio Góngora, cuyo status dentro de la entidad es sumamente importante. De seguir así, y según fuentes consultadas por este diario, la relación contractual del UCAM Murcia con Góngora se verá supeditada al plano deportivo una vez concluida la temporada. Góngora, por calidad e importancia, no acepta estar apartado del club que, a su vez, más confianza le ha brindado en su carrera deportiva.