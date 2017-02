Una metamorfosis en 133 días

El once que se midió al Recre el 9 de octubre en la jornada 8. Arriba Titi, Sobregrau, Armando, Golobart y Diego Rivas. Abajo Roberto Alarcón, José Ruiz, Isi, Javi Saura, Borjas Martín y Pumar.

El once que se midió al Recre el 9 de octubre en la jornada 8. Arriba Titi, Sobregrau, Armando, Golobart y Diego Rivas. Abajo Roberto Alarcón, José Ruiz, Isi, Javi Saura, Borjas Martín y Pumar. HUELVA INFORMACIÓN

Desde que el domingo 9 de octubre el Real Murcia cayera derrotado en el campo del Recreativo de Huelva por 3-0 y hasta el sábado que ambos equipos vuelvan a verse las caras han pasado muchas cosas en la entidad grana. Ese mismo día Paco García, el entrenador murcianista, dijo en rueda de prensa que su equipo parecía más un «filial que un equipo top de la categoría». Diecinueve semanas después, 133 días para ser más exactos, la plantilla que dirige el técnico del barrio del Carmen ha sufrido una metamorfosis tan espectacular que, entre unas cosas y otras, puede producirse la circunstancia de que el sábado en Nueva Condomina no haya ni un jugador en el once titular de los que participó en el encuentro de la primera vuelta.

Diez fichajes en el mercado de invierno y siete bajas han conseguido en parte lo que buscaban los nuevos dirigentes granas, revolucionar la plantilla, aunque el principal problema es que tanto cambio no ha ido acompañado de buenos resultados, más bien todo lo contrario. El partido que se celebró el 9 de octubre en el Nuevo Colombino el Murcia formó con Diego Rivas en la portería, José Ruiz en el lateral derecho, Golobart y Jaume Sobregrau como centrales, Fernando Pumar como lateral zurdo, Armando, Saura e Isi formaron el centro del campo y el tridente ofensivo estuvo formado por Titi y Roberto Alarcón en los extremos, con Borjas Martín como referencia más adelantada.

Incluso dando por hecho que tres de estos jugadores ya no forman parte de la disciplina grana (Sobregrau, Titi y Borjas Martín) no deja de ser llamativo que de los ocho restantes pueda producirse el caso, por distintos motivos, de que ninguno de ellos repita en el once titular.

El portero Diego Rivas fue expulsado ante el Marbella y su entrenador ha aprovechado la coyuntura para darle la titularidad al canterano Simón, a quien en verano Paco García le prometió una oportunidad para frenar su marcha. El joven guardameta lleva dos semanas seguidas como titular y las apuestas se decantan más por su continuidad que por su regreso al banquillo.

La defensa que frene a los onubenses el sábado tampoco tendrá nada que ver con la de hace casi cuatro meses. José Ruiz ha desparecido del lateral derecho para dejarle su hueco a Juanjo, mientras que la entrada de Josema como titular en la defensa también está provocando cambios. Incluso Josema, quien actuó en Granada como lateral zurdo, podría seguir haciéndolo el sábado y que la defensa estuviera formada por Morante y Golobart, sin descartar a un Borja Gómez que fue titular en Granada. Golobart fue expulsado ante el Linense por una fea acción (escupió a un rival) y tras perderse un choque por sanción no sería extraño que Paco García aplicara con él el mismo método que ha llevado a cabo con Diego Rivas, quien desde su expulsión no ha vuelto a pisar el césped como titular. El problema en este sentido es que Golobart es una pieza clave en el engranaje del equipo y la autoridad y la disciplina podrían pasar a un segundo plano en este caso concreto.

Teniendo en cuenta que Paco García tiene claro que los extremos Elady y Rayco y los atacantes Víctor Curto y Sergi Guardiola son fijos en su equipo titular, pocas opciones le quedan a los supervivientes del encuentro de la primera vuelta, puesto que Roberto Alarcón ha pasado a tener una presencia testimonial, Javi Saura se ha alejado de la titularidad con la competencia, lo mismo que le ha pasado a un Isi que también se ha visto afectado por tanto fichaje. Por eso a día de hoy, y a expensas lógicamente de lo que decida el entrenador en un choque en el que necesita la victoria, el que más papeletas tiene para repetir podría ser el mediocentro Armando, ya que el resto de los que actuaron en la primera vuelta, o se han ido, o no tienen ni mucho menos un puesto garantizado.

Vuelta a Cobatillas tras un día de trabajo en San Pedro

Aunque la plantilla del Murcia llevó a cabo la sesión de ayer en San Pedro del Pinatar, los granas retoman hoy el trabajo en las instalaciones de Cobatillas, donde según el club está programada una sesión de trabajo para hoy a las 10.30 horas, mientras que para mañana jueves la sesión está programada para las cuatro y media de la tarde, la misma hora a la que comenzará el choque del sábado en Nueva Condomina ante el Recreativo de Huelva.