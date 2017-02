ElPozo confía en el entrenador del filial para sustituir a Duda

ElPozo Murcia, a través de su director general, Fran Serrejón, ha anunciado que Josan González, hasta el momento entrenador del filial y que también venía realizando labores técnicas con el primer equipo, será el sustituto de Duda durante los siete partidos que le restan al hispanobrasileño de sanción por el puñetazo que propinó a Rivillos, del Movistar Inter, en el encuentro de la semana pasada.

"Durante la sanción de Duda, Josan González se sentará en el banquillo. Igual que tiramos de jugadores del filial, vamos a tirar de él. Creemos que es la mejor medida y que puede aportar cosas", ha dicho en rueda de prensa el ejecutivo. De igual modo, el entrenador del cadete, Guillermo Martínez, se convierte ahora en el técnico del filial que está realizando una brillante temporada en Segunda División.

Serrejón ha puntualizado que Josan González "se quedará en el primer equipo hasta el final de temporada", y también ha confirmado que el club ha recurrido la sanción de cuatro partidos a Matteus, presentando imágenes que "contradicen el acta arbitral".

El director general no ha ocultado el malestar con Duda por la acción que ha provocado la nueva sanción al preparador: "No cabe duda que es un contratiempo y que a nadie nos gusta estar en los medios por estas acciones. Se lo hemos hecho saber a Duda, él lo sabe, está arrepentido", ha dicho, para después apuntar sobre el futuro que "luego ya veremos qué pasa". También ha puntualizado que "el daño es real y deportivamente los ocho partidos que no está tu entrenador siempre son un daño".

Serrejón también ha comentado que el propietario del club, Tomás Fuertes, y el presidente, José Antonio Bolarín, han hablado con Duda sobre los últimos acontecimientos. "Le han hecho que ver no puede ser, que es nueva acción que no está acorde con la filosofía del club y que no se debería haber producido".

Preguntado si la decisión del club de subir a Josan González al primer equipo tendrá incidencia en el futuro, Serrejón ha precisado que "de momento es una medida para siete partidos" y que "en el futuro no sabemos lo que ocurrirá, no soy pitoniso", pero sí que ha añadido que "Josan es de momento el entrenador, está capacitado para ocupar el banquillo estos siete partidos y a partir de ahí ya veremos".

"Sabemos que nos examinamos todos los días. Duda no es tonto y sabe que lo que ha ocurrido es un traspié en su currículum, y que a la hora de renovar su contrato tendrá peso, no podemos negarlo, pero así es el mundo del deporte. Todo se valora y nos examinamos todos los días", ha añadido el director general.