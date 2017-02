Los obstáculos examinan la reacción

De los contratiempos que ha sufrido el UCAM Murcia CF en su segunda semana fuera de los puestos de descenso después de varias jornadas, sólo se puede reaccionar de dos formas. Lamentarse o sobreponerse a ellos. Y lo segundo será lo que el conjunto universitario tratará de hacer esta tarde en La Condomina, a las 16.00 horas (LaLiga 1|2|3 TV), ante el Valladolid. La plantilla que dirige Francisco, técnico universitario, recibe a los pucelanos después de arañar en el Martínez Valero un punto en el descuento que salió demasiado caro. La grave lesión de rodilla del delantero Luis Fernández, que llegó en el mercado de invierno, ha trastocado los planes del entrenador almeriense y desde el club se continúa barajando la posibilidad de incorporar un jugador que sustituya al gallego al estar contemplado en el reglamento esta opción por una lesión de estas características.

Sin embargo, la ausencia de Luis Fernández no será el único problema que tendrá que sortear esta tarde el UCAM. Los problemas de rodilla parece que persiguen a los universitarios y Nono estará de baja durante un mes, aproximadamente, tras sufrir un esguince del ligamento lateral interno entrenando esta semana. Otro problema más para Francisco de cara a las siguientes jornadas y a hoy mismo, ya que tampoco podrá tener a sus órdenes a Iban Salvador. El atacante, que estaba entrando en los planes del entrenador del UCAM con asiduidad, está cedido en La Condomina por el Valladolid y no se podrá enfrentar al equipo que cuenta con sus derechos por contrato. Por lo que también se une a una lista de bajas donde ya se encuentra la conocida ausencia de Kitoko por lesión. Los universitarios tratarán de seguir haciéndose fuertes en su estadio tras vencer en las últimas jornadas disputadas en casa al Zaragoza y al filial del Sevilla, ambos duelos por la mínima (1-0), pero el empaque y la competitividad de la plantilla conseguida tras la llegada de Francisco serán las facetas que pondrá a prueba esta tarde el Valladolid.

De ello habló ayer Francisco en rueda de prensa. «A nivel de lesiones es la peor semana que he vivido desde que llegué en diciembre. Ya empezamos el domingo con la grave lesión de Luis, que nos duele a todos mucho. Es un chico que había venido muy implicado y se integró a la perfección. De él hablaban cosas que yo aquí no he visto y deseo que se recupere cuanto antes. Luego, el miércoles, Nono sufrió un pequeño problema, Cedrick también arrastra molestias y habrá que esperar los resultados médicos para ver su estado. En todo caso, estamos los que estamos y con ellos lucharemos por el triunfo ante el Valladolid», dijo.

La irregularidad ha alejado al equipo que dirige Paco Herrera de los puestos de ascenso directo a Primera División, por lo que llega a Murcia con la exigencia de no perder comba con la zona del play off de ascenso de la que se encuentra a tres puntos después de dos jornadas sin ganar. El Valladolid contará con la ausencia de Juan Villar, por sanción, y el centrocampista Sergio Marcos podría entrar en el once para cubrir su baja. En el encuentro de la primera vuelta el UCAM consiguió arañar una victoria del José Zorrilla, la primera de su historia en el fútbol profesional, por lo que el objetivo será volver a sorprender a su rival y prolongar su reacción para seguir poniendo más tierra de por medio con los puestos de descenso. Conseguir una victoria esta tarde sería vital de cara a los importantes compromisos de las próximas dos jornadas ante el Almería y el Mallorca, ya que son dos rivales directos inmersos en la lucha por la permanencia y en los que el UCAM se jugará buena parte de su futuro para encarrilar en las mejores condiciones posibles el tramo final de la temporada.