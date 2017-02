"En Lorca se verá la mejor versión del Cartagena"

Alberto Monteagudo no suele mostrar en público sus estados de ánimo, ni por un extremo ni por otro, ni cuando anda exultante ni cuando su equipo sufre un revés importante. Al preparador del FC Cartagena se le suele contemplar siempre sereno, no se altera por cualquier cosa y de ahí que sus reflexiones, sus valoraciones o interpretaciones son mucho más medidas que en otros casos.

El técnico cartagenerista no lo ha tenido que pasar bien esta semana después del varapalo sufrido en casa frente al Mérida, que le apeó de la primera posición. Sobre todo porque el equipo tiene que vérselas este domingo -a partir de las cinco con las cámaras de La 7 en directo- ante un Lorca que anda muy entonado y no se lo va a poner nada fácil. Sin embargo, al de Valdeganga se le ve seguro de sí mismo y de sus jugadores. En su rueda de prensa dejó claro que no le preocupa otra cosa que sus futbolistas y que en el Artés Carrasco hagan lo que mejor han sabido hacer esta temporada lejos del Cartagonova: ganar.

«El equipo tiene las ideas claras y sabe lo que hay que hacer para ganar, porque lo lleva haciendo mucho tiempo», esgrimía casi para comenzar el preparador, a la vez que añade que la seguridad en sus jugadores es plena «estoy convencido de que vamos a ver a la mejor versión del Cartagena en Lorca, como ya sucedía contra rivales como El Ejido o Mancha Real», agrega el entrenador del que hasta el momento es el segundo clasificado del grupo cuarto.

Al preguntarle si una derrota les apea del camino del primer puesto, Monteagudo lo tiene claro «es un partido de tres puntos, ni de seis ni de siete. Esto no es definitivo si se pierde, porque aún quedarían doce jornadas para la conclusión del campeonato». No obstante, sí que afirma que «el Lorca cogería mucha moral en caso de vencernos esta jornada».

Respecto del Lorca dice el entrenador que ha visto varios encuentros y que las circunstancias de algunos de ellos se han aliado con el Lorca para sumar la victoria, como fue en el caso, por ejemplo, del Granada B. «He visto sus partidos y es cierto que llevan mucho tiempo haciendo las cosas bien y nosotros estamos un escalón por debajo, pero solo en la tabla clasificatoria no en el resto de cualidades como equipo».

No obstante, insiste en que no le preocupa tanto cómo llegue el rival sino de su equipo «mi preocupación máxima es el Cartagena y con eso no quiero desmerecer al oponente. Debemos hacer el partido exhibiendo nuestro fútbol y hemos demostrado que somos capaces de desarrollarlo muchas veces». Así pues, para el preparador, su equipo debe tener un «buen nivel defensivo. Además, tenemos que recuperar la chispa que hemos tenido en otros partidos con la pelota y también el uno contra uno. Hay que imprimir velocidad al balón».

Alternativas para el ataque

Prefería no dar pistas al enemigo respecto a quién alineará de comienzo el domingo en la punta del ataque, toda vez que Arturo cumplirá su segundo encuentro de sanción y verá el choque desde la grada.

La condición física de Germán es una de las grandes incógnitas de este Cartagena y Monteagudo dice respecto de su nuevo delantero que el partido que hizo en La Roda valoró en ese instante su nivel. «Lleva tiempo sin jugar a buen ritmo. Estoy valorando la posibilidad de que entre en el equipo desde el comienzo, pero otras opciones son también las de Isi Ros o Sergio García. Germán ha venido para aportar goles y ya lo pudo hacer el pasado domingo».

Por otro lado, tanto Sergio García como Juan Antonio Ros se encuentran entre algodones y no está segura su participación. El primero tiene unas molestias musculares en el tobillo «a ver si llega a tiempo», esgrime el entrenador,mientras que Juan Antonio Ros sufrió una sobrecarga en los isquiotibiales tras el amistoso del pasado miércoles que lo tiene con problemas.

Monteagudo, por último, hizo un llamamiento a la afición para que apoye desde el minuto 1 al 90. «No podemos pedirle mucho más de lo que hace. Todo lo que no sea ayudar al equipo durante los 90 minutos es perjudicial para el equipo. Hay que exigir al equipo, pero también ayudarle».