El Real Murcia desperdicia otra oportunidad

El Real Murcia solo ha podido empatar ante el Granada B en un partido en el que se adelantó en el marcador con un gol de Curto en el minuto 16, pero que vio como Aly Mallé en el 38 conseguía un empate que ya no se movió del marcador. Tras el empate, los murcianistas se quedan en el quinto puesto, con los mismos puntos que el Jumilla, cuarto clasificado y que hoy se enfrentará al Linares. Así, los de Paco García dejan escapar otra oportunidad para meterse en la zona de play off.

Con novedades en la alineación por las bajas de Golobart, Pumar y Sergi Guardiola, así como con la continuidad en la portería de Simón Ballester, al que el técnico ha decidido dar confianza, el Real Murcia fue más agresivo que otras veces en los metros finales, pero una vez más volvió a acusar su falta de gol. Y eso que Víctor Curto, que consigue marcar por segunda jornada consecutiva, ponía el encuentro de cara con un buen gol en el minuto 16. Pero la alegría grana se torcía antes del descanso cuando Aly Mallé batía a Simón.

En la segunda parte, el Murcia siguió intentándolo, pero no fue capaz de dar un golpe sobre la mesa en una jornada en la que tenía la oportunidad de entrar en el play off al jugar antes que sus rivales. Finalmente, el 1-1 no se movió, y los murcianistas, pese a la mejoría, siguen mostrándose como un equipo incapaz de encadenar dos victorias consecutivas.