Otra vez, Duda

Cuando terminó uno de los partidos más esperados del mundo del fútbol sala, poco se hablaba del resultado. Había finalizado un encuentro entre los dos máximos aspirantes a alzar los títulos que quedan, con victoria para el Inter por 6-4 frente a ElPozo, y el protagonismo no lo tenía el balón. Eran las imágenes de una pelea las que acaparaban el interés y que volvían a poner a Duda, técnico del conjunto murciano, en el centro de la diana por una agresión al local Rivillos. Las consecuencias no se hicieron esperar y a última hora de la tarde se conocían los castigos de competición. El preparador hispano-brasileño, reincidente en conducta antideportiva, ha sido sancionado con ocho partidos, por lo que se perderá la Copa de España. Por su parte, Matteus, que también se vio implicado en la pelea, se perderá cuatro encuentros. Dos partidos tendrán que cumplir Jesús Velasco y Ortiz, entrenador y jugador del Inter, respectivamente.

Todo ocurrió a falta de unos sesenta segundos para terminar el partido del miércoles en Torrejón. Álex recogía un balón en banda y choca con Rivillos, quien cae al suelo. El jugador interista trata de zancadillear sin acierto a su compañero de selección en presencia de Matteus, quien le recrimina su acción y lo empuja. Aviso de bomba. 'Super Mario', como también llaman al '8' del Inter, se encara con el canterano del ElPozo, marchando hacia él y, cuando va a llegar, aparece Duda. Golpe en la cara con un puño que instantes después se abre mostrando una mano que trata de poner paz y pedir tranquilidad. Pero el técnico murciano lo hace a escasos centímetros del colegiado, que ve la acción con claridad. Entonces se reúnen todos, cuerpos técnicos incluidos, y se forma una tángana en la que terminan expulsados Ortiz, Matteus y los entrenadores Jesús Velasco y el propio Duda. Acababa de mancharse otro 'clásico'.

En el ojo del huracán vuelve a estar Duda, técnico de ElPozo Murcia. El preparador hispanobrasileño deberá enfrentarse a una nueva sanción, octava vez en su carrera, por su mala actitud. Primero golpea con el puño y posteriormente disimula el hecho como si fuese a separar a los jugadores. Ya en rueda de prensa, el entrenador del conjunto murciano reconoce el error pero no el golpe. «Traté de parar a Rivillos» o «me expulsan por tocar a un jugador de campo» son sus alegaciones. «Parar» y «tocar» son dos verbos algo alejados de la realidad que mostraron las cámaras.

(Sigue leyendo después del vídeo)



Y ayer, en una rueda de prensa en el Palacio de los Deportes, donde los ánimos ya estaban más calmados, Duda mostró su arrepentimiento. «Me siento mal, culpable y no estoy nada orgulloso, pero todas las veces que ha pasado ha sido por defender a los míos», dijo, añadiendo que «pido disculpas a quien se haya podido ofender o sentirse afectado por mi acción».

El preparador indicó: «Eres consciente del daño que te has hecho a ti mismo por el matiz de cerrar el puño. Afecta de cara a la gente, no de cara al comité porque no creo que sea muy diferente ya que supone derribar al jugador», comentó el técnico, añadiendo que «es una sanción que puede ser importante por lo que viene ahora –la Copa de España arranca el 9 de marzo-». «No hay justificación. Yo tengo más de 700 partidos a mis espaldas y jamás en mi vida he provocado a un rival. Tengo ese carácter en el que, cuando veo algo que no está bien, me enfado mucho. Pero una cosa no justifica a la otra y yo no soy el que tiene que impartir justicia», aseveró. Por último, añadió que «no tengo nada contra los árbitros, han sido honestos con lo que han visto. No tengo nada contra ellos ni contra nadie, porque Rivillos hace su papel, el que ha hecho toda la vida, y va a seguir haciéndolo. El tema es que tengo que mejorar y dar un paso adelante en la vida y lo intento», acabó.

Serrejón: «Son cosas que pasan»

El director general y deportivo del club, Fran Serrejón, también quiso expresar su opinión sobre la acción de Duda: «Es un contratiempo, son cosas que pasan en el deporte y que no deben pasar pues los valores del mismo son otros». Sobre una posible sanción interna, Serrejón señaló que «de momento es pronto» y que «habrá tiempo de hablar y ver cuál es la postura del club». La acción llegó en el pero momento, por forma y fondo. En uno de los partidos más esperados de la temporada, el 'clásico' entre los dos equipos más laureados de España, que además es televisado, y que trata de abrir la puerta a todos los que no son fieles seguidores de este deporte. Y que también ven los menores. Y el puñetazo, más que a Rivillos, Duda se lo ha dado a ElPozo en particular y al mundo del fútbol sala en general. Otra vez.

Hoy, ante el Santiago

Sin tiempo para asumir los contratiempos que ha dejado el 'clásico', ElPozo se enfrentará esta noche en el Palacio (21.15 h./Eurosport 2) al Santiago Futsal. Tanto Duda como Matteus comenzarán a cumplir sus sanciones en este encuentro liguero.