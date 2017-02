Sergi Guardiola no podrá jugar ante el Granada B por contrato

Sergi Guardiola no podrá jugar el sábado en el estadio Los Cármenes. Una cláusula en el acuerdo de cesión entre el Real Murcia y el Granada, club que tiene los derechos del jugador, así lo indica. Aunque, dicho punto quedaría completamente anulado si los murcianistas abonan una cantidad de dinero ya pactada y que no ha transcendido. Teniendo en cuenta los problemas económicos del club grana, que a día de hoy no tiene liquidez para ir afrontando los pagos del día a día, lo normal es que el Murcia acuda a su choque ante los granadinos sin el delantero jumillano. De hecho, el propio Guardiola ya ha comentado a gente de su entorno que no podrá enfrentarse a su ex equipo por la famosa 'cláusula del miedo'.

La ausencia del '9' murcianista supone un cambio de planes para Paco García, que en las dos últimas jornadas le ha dado la titularidad a un delantero que llegaba a la entidad en la última semana de enero. Debutó frente al Melilla y repitió el pasado domingo contra el Linense, partido en el que se marchó enfadado después de ser sustituido en la segunda parte. Sin embargo, esa continuidad se romperá este fin de semana.

En el contrato de cesión firmado entre el Real Murcia y el Granada en el pasado mes de enero, la entidad andaluza incluyó una cláusula ya habitual en este tipo de operaciones, por la cual el futbolista que se marcha a préstamo no puede enfrentarse a su ex equipo en esa temporada, todo para que el club de origen, que en la mayoría de los casos paga una parte de la ficha, no se vea perjudicado. Desde Nueva Condomina no fueron capaces de evitar ese punto incluido dentro del acuerdo, por lo que ahora no podrán alinear a Guardiola para un encuentro en el que están obligados a ganar.

La importancia del choque del sábado y, teniendo en cuenta los pésimos números y la mala imagen de que esta campaña está cosechando el equipo de Paco García a domicilio, ha llevado a Deseado Flores, director deportivo de la entidad grana, a estudiar distintas alternativas para dejar sin validez la mencionada 'cláusula del miedo' y que así Sergi Guardiola pueda jugar sin tener que abonar las cantidades establecidas por el Granada en el acuerdo.

Según fuentes de este diario, el Real Murcia podría encontrar un hilo de esperanza en la redacción de dicha cláusula. Y es que en el acuerdo entre los clubes simplemente pone que el jugador no podrá enfrentarse al Granada, pero no se especifica que sea al filial andaluz.

Además, los granas también estarían defendiendo que Guardiola pertenece a la primera plantilla del equipo nazarí y no al equipo B, aunque esta opción pierde fuerza al tener en cuenta que el jumillano nunca llegó a tener ficha con el conjunto de Primera División, ya que el pasado verano fue descartado, teniendo que buscar una salida marchándose a Australia. El pasado curso, por su parte, el ahora delantero grana tenía plaza con el filial.

Habrá que esperar para conocer la decisión final del Real Murcia, que también se agarra a los problemas deportivos del Granada en la máxima categoría para que la entidad andaluza no dé mucha importancia a si Guardiola juega o no el sábado, sin embargo el jugador prácticamente ha descartado que esta jornada pueda saltar al césped del estadio Los Cármenes.