El UCAM explora el mercado y Francisco, su plantilla

La situación puede tornarse ciertamente delicada de la noche a la mañana por culpa de las lesiones y las diversas bajas. En el UCAM Murcia CF no escapan de los contratiempos con los que la temporada futbolística castiga a lo largo del año, y en este caso, se ha cebado en forma de lesión de larga duración sobre uno de los recién llegados, el delantero Luis Fernández.

El jugador, salvo sorpresa en el diagnóstico tras las exploraciones médicas, será baja durante los próximos cinco o seis meses, o lo que es lo mismo, para lo que resta de temporada tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Luis Fernández llegó al UCAM hace un mes, durante el mercado invernal, tras no cuajar una buena primera mitad de temporada en el Alcorcón. De este modo, el club universitario pierde a uno de sus jugadores más importantes de la parcela ofensiva, ya que Luis Fernández ha participado en los cinco encuentros posibles desde su llegada al UCAM Murcia, uno de ellos como titular.

A raíz de este problema, el director deportivo Pedro Reverte busca sustituto, ya que al considerarse una lesión de larga duración, LaLiga permite al UCAM efectuar una nueva incorporación. No obstante, las posibilidades que ofrece el mercado a estas alturas de la temporada son verdaderamente escasas. El director deportivo baraja nombres de Segunda División B o jugadores a día de hoy sin equipo.

Más allá de la lesión de Luis Fernández, el UCAM Murcia dispondrá de una baja peculiar para el partido del próximo sábado, en La Condomina, ante el Real Valladolid (16.00 horas, LaLiga 1|2|3 TV). A la del atacante gallego, se suma la del mediapunta ecuatoguineano Iban Salvador, cedido en el UCAM por el club pucelano y que no podrá formar parte del once de Francisco tras incluirse en dicho acuerdo de cesión la llamada 'cláusula del miedo', por la cual el jugador no puede enfrentarse al equipo que posee sus derechos en propiedad. No obstante, podría jugar si el club universitario abonase una cantidad que oscila entre los veinte y los treinta mil euros, cifra prohibitiva para la entidad, según afirmó el director deportivo universtiario Pedro Reverte.

Por tanto Francisco, con las bajas de dos de sus estiletes ofensivos, contempla opciones para poder alinear un once de garantías ante el Valladolid. La posibilidad más fiable, la inclusión de Natalio que ha rendido a buen nivel en sus últimas comparecencias, formando ataque con Jona. Asimismo, dispone de otras múltiples variantes, como la opción de incluir a Nono en la mediapunta, con Vicente y Collantes en las bandas; o por último, colocar a Collantes por detrás de Jona, mantener a Vicente en el flanco izquierdo, y dar entrada a Cedric en el extremo diestro. Esas han sido las posibilidades con las que Francisco ha trabajado en el último mes, aunque podría comparecer en La Condomina con alguna otra disposición distinta.

Ante el Mirandés, el sábado 11

Por otro lado, ayer se conoció que la visita del UCAM CF a Anduva será el sábado 11 de marzo, a las 18.30 horas, para medirse al Mirandés. Un encuentro que se podrá seguir por televisión a través de LaLiga 1|2|3 TV. Los universitarios afrontarán este duelo después de medirse al Valladolid, este sábado, al Almería y al Mallorca.