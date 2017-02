Una pretemporada para salir a flote

El UCAM CB Murcia volverá a las dobles sesiones de entrenamientos, al gimnasio y a trabajar su libro de jugadas. Después de concluir la primera experiencia europea de su historia al caer en el Top 16 de la Eurocup, las semanas volverán a ser más largas. El conjunto universitario se examinará de nuevo cada domingo en la Liga ACB sin saltar a la pista cada dos días, y en cada partido tendrá que ir con pies de plomo al contar con un margen de error muy estrecho para no caer en la zona peligrosa de la clasificación. Fotis Katsikaris, desde su regreso al banquillo del Palacio para sustituir a Óscar Quintana, ha insistido en que necesita trabajar concienzudamente con la plantilla para revertir la situación por la que atraviesa en la Liga Endesa y aprovechará estas dos semanas de parón por la disputa de la Copa del Rey para realizar una especie de pretemporada exprés que permita al UCAM ser más regular en juegos y resultados.

La derrota del pasado domingo ante el Joventut, con un mate sobre la bocina de Bogdanovic, ha provocado que los universitarios encaren con más urgencias todavía el calendario de aquí a mayo. Con tan solo una victoria por encima de los puestos de descenso, el colchón no es muy holgado, aunque hay tiempo suficiente para llegar al final del curso sin sufrir más de lo necesario. Katsikaris contará con quince días para volver a reactivar a los jugadores que ya conoce de la pasada temporada y para que los 'nuevos' se adapten mejor a lo que el griego espera de ellos. Campazzo, Benite, Radovic, Antelo y Rojas –los jugadores que se mantienen de la pasada campaña- han cuajado buenas actuaciones desde la llegada del técnico griego, pero sus destellos han llegado de forma individual y el objetivo es que todos consigan un brillo más regular, al igual que ocurre en los casos de Billy Baron o los interiores Marcos Delía y Kevin Tumba. La ausencia de una cantidad considerable de puntos por parte de los pívots está haciendo que muchos duelos se inclinen a favor de los rivales por esta faceta, por lo que sacar más rendimiento ofensivo en el poste bajo, es otra de las tareas en la lista de Katsikaris.

Estos días también servirán para 'ganar' tiempo con las lesiones de Martynas Pocius y Ovie Soko. El alero lituano reapareció el pasado domingo ante la Penya después de casi un mes apartado de las pistas por unas molestias en el tendón rotuliano de su rodilla derecha, y el propósito es que consiga llegar sin problemas hasta el final del curso. En el caso del británico, en cambio, no se quiere correr ningún riesgo con su tobillo después de que tuviera que ser intervenido del ligamento exterior y, aunque cada día está más implicado en las tareas del grupo, no se quiere precipitar su vuelta al mismo tiempo que desde el club no se pierde de vista cualquier movimiento del mercado para estudiar la incorporar algún jugador.

El calendario no será el mejor aliado del UCAM cuando el balón eche al volar de nuevo en la ACB. No fallar en el Palacio será vital y eso buscarán los universitarios desde el domingo 26 de este mes cuando reciban la visita del Betis (12.30 horas) en un encuentro otra vez importantísimo para huir de cualquier lío que supone estar en la parte baja de la tabla. Tan solo siete días más tarde el equipo de Katsikaris viajará al Palau Blaugrana en busca de plantarle cara a un Barcelona Lassa muy irregular y que al igual que el cuadro murciano también está necesitado de victorias, sobre todo si no consiguen firmar una buena actuación en Vitoria durante la Copa, y en la tercera jornada tras el parón será el Morabanc Andorra quien pise el parqué del Palacio.