Dani Ojeda hace justicia

El Lorca FC se coloca líder por vez primera en toda la temporada tras ganar ayer al San Fernando, merced a un solitario tanto en el tiempo añadido del debutante Dani Ojeda.Los lorquinos, que aprovecharon la derrota del FC Cartagena ante el Mérida para comandar el grupo IV de Segunda B, fueron mejores en un partido pasado por agua donde el estado del campo impidió que se pudiera elaborar el juego.

Los visitantes jugaron un partido muy inteligente, defendiendo con mucho orden y no dando opciones a los locales. No se vieron demasiadas jugadas de gol, pero, las pocas, fueron de los lorquinos. El técnico del Lorca FC Julio Algar decidió poner en liza de inicio a diez de los once hombres que ganaron hace siete días ante el Granada B prescindiendo de Noguera por Carlos Martínez. La lluvia torrencial, que durante todo el partido estuvo cayendo en tierras gaditanas, impidió que se pudiera ver un partido mas vistoso y cualquier error propiciado por el mal estado del campo podía pasar factura a los dos equipos. Por ello, ambos equipos se limitaron mas a guardar su meta como prioridad antes de buscar la portería contraria.

Pese a que Borja García regresaba a la convocatoria tras cumplir un partido de sanción, Algar alineó en el centro de la zaga a Molo y el chileño Rojas. Cristian Bustos con Abel Gómez eran los inquilinos de la medular, las bandas fueron para Carlos Martínez por la derecha y Urko Arroyo por la izquierda, con Poley de enganche y Onwu como hombre más adelantado.

El Lorca FC, que ayer vistió de rojo, controló el juego y el partido, durante toda la primera parte. Sin fisuras en defensa, muy bien ordenado en el medio campo y buscando alguna acción que permitiera marcar. Onwu apenas intervino, lo mismo que Carlos Martínez y Poley y, además, mantener la verticalidad fue tarea complicada. A los seis minutos de juego un saque de esquina botado por Poley fue cabeceado muy bien por el central Molo, pero el cuero salió lamiendo el travesaño. Fue la única ocasión de peligro de todo el primer acto. El meta lorquinista, Dorronsoro, apenas tuvo que intervenir y los primeros cuarenta y cinco minutos no tuvieron más historia. La lluvia fue la protagonista.

A medida que pasaban los minutos, el campo se tornaba más impracticable si cabe y cualquier error se podía pagar caro. Algar decidió mover el banquillo y retiró a Carlos Martínez con la intención de reservarle para el encuentro ante el Cartagena, al estar apercibido, e hizo debutar al canario Dani Ojeda, llegado en el mercado invernal. Con la salida de este joven jugador el ataque lorquino se movió algo más.

Precisamente el debutante con el Lorca FC dispuso de una clara ocasión en el minuto sesenta y nueve. Aunque su incursión finalizó con un buen lanzamiento cuyo balón se estrelló en el lateral de la red. Unos minutos después, Noguera salió por Urko Arroyo y el Lorca FC se volcó hacia la meta local espoleado por las noticias que llegaban desde Cartagena. El San Fernando achicaba, y no solo agua, como podía. Pero al Lorca le costaba crear por las condiciones del terreno de juego. La mala noticia llegó en el minuto ochenta cuando el capitán Pina llegó tarde y le costó la amonestación que le impedirá jugar ante el Cartagena.

El Lorca asumió riesgos,acorraló al San Fernando y fue a por el triunfo. En el tiempo añadido, el fútbol hizo justicia a lo que unos y otros estaban haciendo. Una buena acción atacante fue culminada por Dani Ojeda dando los tres puntos a un Lorca FC que fue el equipo que buscó el triunfo desde el principio.