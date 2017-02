Premio a la constancia

ElPozo se impuso al Palma por 3-2 en un encuentro de máxima igualdad entre dos de los grandes de la competición y que se decidió a favor de aquel que más ganas puso. Y es que los de Duda, que se han mostrado como una máquina de mucho potencial goleador, ayer no lograron estar finos de cara a portería y solo la constancia en las llegadas hizo que pudiesen sumar tres puntos ante un rival al que deberán medirse las caras en la Copa de España.

El comienzo del encuentro señaló aquello por lo que destacaría el partido: la intensidad. Ambas escuadras saltaron a la pista azul presionando muy encima del contrario, evitando que el otro pudiese disfrutar de cualquier espacio y respiro para organizar su ataque. El Palma se mostró muy agresivo, incomodando en la salida de balón, mientras que ElPozo no lograba encontrar su sitio. En un choque dedicado al ataque, era cuestión de tiempo que llegase un gol temprano, y éste sería del cuadro balear gracias a una fantástica jugada de Paradynski en la que el jugador balear se deshizo de su par en banda y batió a Fabio con un sutil toque por alto. Se complicaban las cosas para los locales, quienes disfrutaron poco después de una triple ocasión dentro del área de Carlos Barrón que no pudieron materializar. No es el Palma un conjunto que conceda muchas ocasiones, por lo que errar una tan clara podía ser letal. Lo siguió intentando el cuadro murciano, metiendo más presión y volcándose sobre la meta contraria.

Se citaban sobre el parqué del Palacio dos conjuntos con mucha proyección ofensiva, unos equipos diseñados para ganar rompiendo las redes contrarias, y se notaba. Cualquier balón suelto, cualquier resquicio era motivo suficiente para ver salir en tromba a todos los jugadores del equipo en cuestión. ElPozo no encontraba la comodidad para poder atacar a un Palma que, muy tranquilo, seguía mostrándose muy vertical y avisaba con contragolpes con peligro. Pero el marcador no se movía y al cuadro local le empezaron a entrar las prisas.

Los de la capital del Segura disfrutaron de varias llegadas, pero no lograban perforar la meta contraria. Los de Juanito, con dos ocasiones, habían logrado adelantarse mientras que a los locales les costaba lo indecible poder anotar.

Las ocasiones fueron claras, cristalinas, pero no había manera de conseguir el empate. Para los aficionados era, al menos, tranquilizador el ver que el mando del encuentro lo llevaban los de casa, confiando en que el empate era solo cuestión de tener paciencia.

El segundo tiempo devolvió pronto a ElPozo aquello a lo que se había entregado: el gol. Concretamente diez segundos tardaron los locales en igualar el choque una vez se hizo el saque de centro, todo gracias a una gran combinación que finalizó Bebe con un disparo a la escuadra. El tanto conseguido dio el extra de motivación que el conjunto murciano necesitaba, y los de la elástica jamonera encerraron al equipo de Juanito en su campo asfixiando a a los jugadores baleares.

Sin embargo, las oportunidades brillaban por su ausencia. Era un control indolente para el Palma, que no sufría y que empezaba a estirarse sobre el campo y a llegar con asiduidad hasta que, faltando menos de diez minutos para la conclusión, Fernando hizo el segundo de ElPozo para poner por delante a los suyos. El tanto dejó algo noqueados a los visitantes, y los de la capital del Segura lo aprovecharon para hacer el tercer tanto gracias a un magnífico gol de Matteus de tacón.

El gol otorgó la tranquilidad que ElPozo ansiaba, y los de Duda calmaron un encuentro que pudo complicarse mucho en el minuto final al anotar Paradynski un nuevo tanto en un despiste defensivo pero que no varió un gran resultado ante un conjunto muy competitivo y que se logró en base a la fe y las ganas de ganar.