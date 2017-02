El Mérida y las bajas amenazan al líder

El enfrentamiento entre el Cartagena y el Mérida suele apodarse como un duelo romano por el histórico pasado de ambas ciudades. Sin embargo, a la batalla de esta tarde (17.00, Cartagonova) faltarán algunos de los gladiadores más habituales en el conjunto albinegro. La avalancha de expulsiones sufrida en el partido del pasado domingo en La Roda pasará factura al conjunto cartagenerista, ya que jugadores tan importantes como Arturo o Jesús Álvaro no podrán disputar este encuentro. Tampoco el técnico, Alberto Monteagudo, ni su segundo entrenador, Juanlu Bernal, se sentarán en el banquillo para indicaciones a sus pupilos.

Especialmente llamativa resulta la baja de Jesús Álvaro, ya que el lateral canario es un futbolista indiscutible en el once inicial, y es el único de la plantilla que no tiene un recambio natural. Tan solo se ha perdido un encuentro en lo que marcha de temporada, cuando a causa de una lesión no estuvo disponible en la visita a Melilla en la jornada octava; el resto, lo ha jugado todo. En aquella ocasión Monteagudo eligió a Óscar Ramírez como su sustituto e introdujo a Ceballos en el lateral derecho. La otra alternativa, a priori más plausible, sería ubicar a Míchel Zabaco en el perfil izquierdo y a Gonzalo Verdú como central.

La ausencia de Arturo da pie al posible debut como titular de Germán, el futbolista fichado al Real Murcia en el mercado de invierno. Tras la expulsión de Arturo en La Roda, el delantero tinerfeño ingresó en el descanso para ocupar la punta del ataque, y por ello es el favorito para ser el elegido en el once titular y estrenarse ante su nueva afición.

En el partido de ida, el Cartagena se llevó los tres puntos del Romano gracias a un solitario tanto de Juanlu Hens, que suma ya cuatro partidos sin salir en el once inicial. El excepcional rendimiento en sus primeros encuentros del segoviano Fernando Llorente ha cerrado la puerta de la titularidad a quien fuera uno de los futbolistas más destacados del equipo.

Será un día de reencuentros, particularmente en el caso de Óscar Rico, que hace solo un par de semanas actuaba como local en el Cartagonova, pero ahora acudirá defendiendo los intereses de su nuevo equipo. El Cartagena prescindió de él durante el mes de enero y le obligó a buscarse una salida para la segunda vuelta. También Ayoze Placeres, central cartagenerista durante la última temporada regresará a la ciudad.

El Mérida cosechó una victoria en su último encuentro al imponerse con facilidad al San Fernando por tres goles a cero. El conjunto extremeño necesitaba esa victoria porque acumulaba cinco jornadas sin conocer la victoria y se estaba alejando de la zona de play off de ascenso, su objetivo a principio de temporada. Tras un inicio irregular y el cambio de entrenador en la jornada octava, los pupilos de Eloy Jiménez, ex del UCAM y que sonó hace un año para hacerse cargo del banquillo albinegro, son octavos en la clasificación con 35 puntos. En el mercado invernal han incorporado a cuatro futbolistas: el mencionado Óscar Rico, el portero Javier Mandaluniz, el delantero Diego Cascón y el lateral Rubén Lobato.

Los aficionados del Cartagena vivirán la tarde de hoy con un ojo puesto en lo que haga su equipo sobre el césped y otro ojo pendiente de lo que haga el Lorca, que juega a la misma hora en San Fernando. El equipo Xu Gembao está empatado a puntos con los albinegros en lo alto de la tabla clasificatoria a una semana para un duelo regional entre ambos que se presenta determinante para el devenir de la temporada.