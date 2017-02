Paco García: "Mi puesto implica críticas, pero yo hago mi trabajo y me mantengo al margen de todo"

El entrenador del Real Murcia está viviendo una semana complicada, pero no solo por la gripe que arrastra, ya que lo más le preocupa a Paco García es que ha pasado a estar cuestionado en el banquillo grana por una directiva que, después de diez fichajes en el mercado de invierno y tres semanas sin ganar, ha comenzado a ponerse nerviosa. «Mi puesto de trabajo implica críticas, porque el entrenador del Real Murcia es un puesto mirado por mucha gente, ahora bien no suelo hacerle mucho caso a las críticas y a los elogios, al final esto es fútbol y lo que tenga que pasar, pasará». El jefe del banquillo grana necesitó pocas palabras ante los medios de comunicación y confía «en la progresión del equipo» y que «aparezca la calidad de los jugadores» para enderezar el rumbo de un equipo que está luchando por aspirar a la cuarta plaza del play off de ascenso a Segunda.

«Sólo nos falta ganar, porque hemos competido bien en las últimas semanas con el único problema de que nos ha faltado refrendarlo con goles y victorias. Los partidos ante el Melilla y el Jumilla no fueron lo mismo, ya que hubo que utilizar conceptos distintos para cada uno de ellos. Al final la culpa tampoco es solo de uno, está claro que todos somos responsables de mejorar las cifras en ataque esperando que la calidad que tienen nuestros jugadores aparezca», continuó diciendo un Paco García que esta semana tiene la importante baja del portero Diego Rivas, por lo que el canterano Simón será el encargado de defender la meta grana mañana ante la Balompédica Linense.

Sobre su situación, si el partido de mañana es un examen para él y que las críticas hayan ido aumentando de decibelios son aspectos que, según el entrenador, se resumen de manera sencilla: «Esto es fútbol, todos los sabemos, y vendrá lo que tenga que venir». De una manera u otra, y a pesar de que se trataba de la respuesta a una pregunta, ayer fue la primera vez que públicamente Paco García dejó entrever la posibilidad de que pudieran despedirlo si se produce un tropiezo ante un rival inferior como el que mañana visita la Nueva Condomina.

«Siendo sincero la verdad es que hacemos muchas cosas bien, tanto en un campo como el del Melilla donde el viento nos obligó a ser muy prácticos hasta partidos que hemos hecho muy buenos en la Nueva Condomina. Existe un nivel de compromiso muy alto en el vestuario y lo único que nos falta es gol».

Paco García dijo también sobre el Linense, próximo rival del Real Murcia, que «ha mejorado mucho desde la llegada de Julio Cobos». «Tendremos en frente a un equipo sólido, fuerte atrás, que acumulará mucha gente y que esperara que fallemos para salir a la contra. Tienen gente poderosa para salir al contragolpe como Juanpe o Zamorano. Viven muy bien de los espacios, y nos va a obligar a ser muy buenos en el aspecto ofensivo para hacer ocasiones, pero a la vez estar bien posicionados para evitar esas situaciones de contraataque».

La inmensa mayoría de equipos que visita la Nueva Condomina hacen algo así, ya que mañana se producirá la cisrcunstancia de que un equipo, el Linense, saldrá sin ninguna presión al coliseo grana, mientras que los locales son ahora mismo un manojo de nervios, ya que después de tres semanas sin ganar y sin marcar ni un gol se hace imprescindible darle una alegría a los seguidores murcianistas. El play off, a pesar de los resultados, está cerca porque solo lo separan dos puntos, pero de seguir perdiendo oportunidades puede darse la casualidad de que, de una semana para otra, la cuarta plaza se ponga todavía más cara para un equipo que, con diez fichajes que han cambiado prácticamente medio equipo, ha subido su propio nivel de exigencia.