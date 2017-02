Jonathan Mejía Ruiz: "Soy muy autocrítico, me meto mucha caña a mí mismo"

Jona vive un momento dulce. Está marcando goles y su equipo ha reaccionado. Mañana su equipo visita al Elche en un duelo que abre un mes cargado de enfrentamientos ante rivales directos por la permanencia. El delantero, caracterizado por su competitividad y su humildad, ha conseguido oportunidades en equipos de Segunda División a base de trabajo y esfuerzo.

Jonathan Mejía Ruiz (07-01-1989) no quiere dejar pasar la oportunidad que le ha dado el UCAM para volver a jugar en la categoría de plata tras descender el pasado curso con el Albacete.

Partido clave fuera de casa y ante el Elche, que está a tres puntos. ¿Cómo lo afronta?

Es un partido muy complicado. El Elche ha jugado muy bien en sus últimos partidos en casa, y la plantilla que confeccionaron estaba hecha para estar más arriba. Pero el fútbol es así, será difícil y lo único que tenemos en la cabeza es volver con los tres puntos.

El Elche, en la primera vuelta, no hizo ninguna demostración de equipo que va a luchar por el ascenso?

Cuando empiezan las temporadas miras plantillas y nombres, pero luego hay que hacer que eso encaje. Nosotros hicimos un buen partido y sacamos un punto, y en mi opinión merecimos más. Pero ahora todos nos jugamos más.

Tras el partido ante el Elche, llegan Almería, Mirandés y Mallorca, que están en descenso. ¿Se juega el UCAM media vida en este próximo mes?

Está claro que es un mes jodido, pero dentro del vestuario, sobre todo desde que llegó Francisco aunque también antes con Salmerón, tenemos claro que el partido más importante es el que viene. En este caso el Elche, y lo único que pensamos es en ganar.

Hablando de Salmerón, hace un mes el equipo era penúltimo y cambió de técnico. A pesar de todo, el once inicial lo siguen formando jugadores que ya estaban en la plantilla ¿Por qué un cambio tan significativo?

Puedes fijarte en cualquier equipo, que por lo general cuando hay cambio de entrenador, la cosa cambia. Cada entrenador tiene cosas buenas, pero cuando llegó Francisco metió desde el principio mucha confianza en el vestuario, tiene las ideas muy claras, una idea de juego que todos intentamos llevar a cabo, y gracias a Dios está funcionando. No digo con ello que con Salmerón no tuviéramos todo eso, pero las cosas no salían dentro del campo y en el fútbol siempre paga uno, que es el entrenador.

¿Hasta qué punto dejó el vestuario de creer en Salmerón? La derrota en Huesca fue especialmente dolorosa?

Fueron días jodidos. Encajar un 5-2 en Segunda duele mucho. Es que además de la derrota es por como salió el equipo tras el partido. Yo salí muy jodido, nos veía dentro del campo y no, así no se puede jugar. En esta categoría no se puede jugar así. Mis compañeros y yo sabíamos que había equipo para salir de eso y a día de hoy se está viendo. Y vamos a más.

Hubo una racha muy negativa, y los motivos que se daban eran regalos defensivos y mala suerte. ¿Faltaba autocrítica?

Yo puedo hablar por mí, y yo soy muy autocrítico, me meto mucha caña a mí mismo. Cuando las cosas no me salen me voy a casa muy jodido. Cogimos una buena racha al principio y luego fuimos para abajo. Al final el fútbol es eso, error tuyo y acierto del contrario. Si a la mínima que das se aprovechan, acabas en derrota seguro.

¿Qué destaca de Francisco?

Francisco es un entrenador que me transmite mucho, y eso es súper importante. Lo hace a todos los niveles: confianza, seguridad, ambición? Me parece un espectáculo como entrenador. He tenido muchos entrenadores, pero para mí Francisco es uno de los mejores.

Pero usted no ha vivido un cambio sustancial tras su llegada, ya que sigue siendo esencial. Francisco no deja de alabar su trabajo... ¿Cómo valora esa situación?

Como jugador y como persona, necesito sentir esa confianza. Lo primero es ganársela cada día, en cada entrenamiento y en cada partido. Pero si después te ves reforzado con las palabras del entrenador, yo rendiré mucho más. Antes, con la competencia de Juanma, no jugaba tan seguido, pero ahora cuento con confianza y rindo al 110%.

Tras la marcha de Juanma, parece que se ha quedado sin competencia, ya que Natalio y los nuevos están jugando por detrás de usted. ¿Es una declaración de intenciones del técnico?

Todos esos jugadores tienen características distintas a las mías. Pero si el entrenador hace eso, tanto yo como mis compañeros lo único que podemos hacer es trabajar.

Zamora, Ourense, Jaén (en Segunda), Cádiz... 57 goles en cuatro temporadas. Tiene su caché en Segunda B y Segunda, pero ¿conseguirá Jona jugar en Primera algún día?

Todos cuando empezamos tenemos el sueño de jugar en Primera. Pero yo siempre he tenido los pies en el suelo, y sabía que era muy complicado llegar a Segunda. Ahora que estoy aquí pues tengo esa ambición de intentarlo, pero para llegar necesito hacer más goles y tener un poquito de suerte.

El año pasado, cinco goles en Albacete y descenso a 2ªB. ¿Cómo fue esa experiencia?

Te duele. Estás toda la vida jugando en Segunda B, y cuando llegas a Segunda, con el trabajito que cuesta, desciendes de categoría. Aunque yo luego tuve ofertas, duele y es muy jodido. Pero sí que te quedas con las ganas de volver a demostrar más que nunca. Yo soy un jugador de Segunda y tengo aún muchas cosas por demostrar.

Ya ha igualado esos 5 goles con el UCAM. Y usted necesita cuatro disparos para hacer un tanto. ¿Es un buen promedio para usted?

Depende de cómo llegan esos balones y del acierto del delantero. Pero el rival también juega y te lo pone muy difícil. Yo solo quiero enchufar todas las que tenga, pero lo que sí tengo claro es que no soy nada egoísta. Cuando llego arriba yo se la doy al que está mejor situado, marcar más no me supone nada. Soy delantero y quiero goles, pero nada de egoísmo, hay que darle al equipo todo lo que uno tiene dentro.