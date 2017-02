¿Experiencia? Ahora no, ahora sí

La falta de resultados y de identidad en el juego han obligado a Paco García a dar un volantazo en sus planes iniciales. Al técnico del Real Murcia, que el pasado verano apostó fuertemente por confeccionar una plantilla joven por miedo a no saber lidiar con futbolistas veteranos dentro del vestuario, no le ha quedado otra que aprovechar el mercado de invierno para corregirse a sí mismo y ser capaz de poder cumplir con los objetivos marcados.

Confiado en que todo falla a su alrededor menos su libreta, Paco García ha aprovechado el mercado de invierno y la disposición de los nuevos gestores del Real Murcia para dar un volantazo en la planificación deportiva del club grana. Si la falta de resultados hizo, como ocurrió tras la derrota frente al Recreativo de Huelva, que cuestionase la valía de sus jugadores; la incapacidad para cumplir con los objetivos pese a llegar a la mitad de la temporada han llevado al técnico a borrar del mapa todo lo que huela a verano para, según ha explicado, conseguir la experiencia y la veteranía necesaria en un club que lucha por estar en los puestos de cabeza del Grupo IV de Segunda B. «La experiencia que han aportado los nuevos fichajes está cerca de lo que me hubiera gustado tener en agosto», señalaba el pasado viernes en rueda de prensa, deslizando, una vez más, que los problemas que se amontonan en el vestuario murcianista son responsabilidad de otros. Algo que también dejó entrever tras el empate en Melilla. Pese a dejar escapar una nueva oportunidad de entrar en los puestos de ascenso y a encadenar tres jornadas sin anotar un gol a favor, el técnico indicaba que «estos partidos antes los perdíamos y ahora o los ganamos o no los perdemos». Unas palabras que no respaldan los números, porque mientras que en los cinco últimos partidos los granas han sumado seis puntos, en ese mismo tramo en la primera vuelta se consiguieron siete puntos.

Aunque en el mes de enero el Real Murcia solo ha sumado una victoria en cinco partidos y su casillero de goles a favor solo se ha incrementado con dos dianas -una de ellas del portero del Villanovense en propia puerta-, su satisfacción está unida a la revolución que se ha llevado en la plantilla aprovechando el mercado invernal. La salida de nueve futbolistas y la contratación de diez jugadores se ha hecho con una intención clara, aportar experiencia y veteranía al grupo. De ahí que las piezas más importantes llegadas en este periodo de fichajes hayan sido David Sánchez (34 años), Víctor Curto (34 años), Juanjo (29 años) y Rayco (29 años), además de Sergi Guardiola, que en este caso solo tiene 25 años.

Paco García ha encontrado en Deseado Flores, director deportivo de la entidad grana desde el pasado cinco de diciembre, el compañero ideal para cumplir todos sus deseos. Pero el gusto por la experiencia y la veteranía que tanto defiende el técnico murcianista en la actualidad es algo nuevo en su libreta, y es que el pasado verano prefirió una plantilla joven e ilusionada antes que un equipo con futbolistas a los que pesaran los años. De ahí que pronto descartase algunos de los nombres que Guillermo Fernández Romo, en ese momento responsable de la dirección técnica del club, le puso sobre la mesa. Entre ellos destacaban el exmurcianista Dani Aquino y Kike Márquez, que no entraba en los planes del Cádiz y que acabó en el Marbella.

Tanto el murciano, que se comprometería con el Racing de Santander, como el gaditano recibieron una llamada desde las oficinas de Nueva Condomina, sin embargo Paco García rechazó el posible fichaje de alguno de ellos. Y es que el preparador del Barrio del Carmen, sabedor de que pilotar el timón de la nave murcianista iba a tener más presión de la cuenta y que era su primera gran oportunidad en un banquillo importante, no estaba dispuesto a meter en el vestuario a futbolistas con experiencia que pudieran cuestionar sus decisiones cuando las cosas no fueran bien.

Ese mismo miedo tuvo cuando le tocó sentarse a la mesa con Alejandro Chavero. Aunque el extremo murcianista, una de las piezas más importantes del curso anterior, incendió las redes sociales con un mensaje en el que indicaba que tenía cero ganas de empezar a trabajar con el Real Murcia, desde los despachos de Nueva Condomina creían que el jugador solo necesitaba un poco de cariño y que con una conversación con Paco García se arreglaría todo. Teniendo en cuenta que el ahora futbolista de la Ponferradina era considerado como un pilar clave para esta campaña, nadie en los despachos apostaba por su marcha, sin embargo el técnico murcianista fue claro desde el principio: no quería en su vestuario a Alejandro Chavero. Por ello, durante el primer entrenamiento, el del Barrio del Carmen le indica al futbolista que lo mejor que puede hacer es marcharse porque la oferta que tiene sobre la mesa del club leonés es inmejorable, sobre todo teniendo en cuenta su edad (34 años).

La salida de Chavero se alarga más de lo esperado, pero en ese tiempo y pese a los intentos de la dirección deportiva de retener como fuese al jugador, Paco García mantiene su pulso y finalmente consigue que Chavero salga de la entidad grana.