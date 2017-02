El UCAM hace sudar al Lokomotiv Kuban

El UCAM CB Murcia no ha podido marcharse de la Eurocup con una victoria, aunque no se quedó muy lejos (77-85). El conjunto universitario le ha plantado cara en todo momento al Lokomotiv Kuban, que ha finalizado como líder del grupo en este Top 16, y durante varios momentos del encuentro puso contra las cuerdas a los hombres que dirige Sasa Obradovic. El trabajo de Radovic en ambas pinturas y la inspiración de Billy Baron en ataque fueron dos puntos decisivos en el buen partido de los universitarios.

El UCAM saltó de inicio con las ideas muy claras en ataque. El baile sincronizado de los hombres de Fotis Katsikaris, entrenador universitario, surtió efecto y pudieron dominar el marcador desde el principio (10-6). Mardy Collins se convirtió en la única baza del Lokomtoiv Kuban en ataque, aunque el UCAM mantuvo el nivel con las rotaciones y consiguió mantener a raya al conjunto ruso al término de los primeros diez minutos (21-17).

El fulgurante inicio del equipo murciano en el inicio del segundo cuarto provocó el enfado de Sasa Obradovic, entrenador del Lokomotiv Kuban. El UCAM tomó siempre buenas decisiones en la faceta ofensiva y logró a contar con 12 puntos de ventaja gracias a un inspirado Billy Baron (35-23). Sin embargo, cuando mejor estaban jugando los de Katsikaris llegó la reacción del Loko, quien se llegó a poner arriba aprovechando su superioridad interior con un parcial de 3-17 que completó antes de llegar al descanso (38-40).

Tras el paso por los vestuarios el UCAM no se vino abajo pese a que el ritmo que tomó el partido no le acabó beneficiando. Campazzo y Baron lograron poner por delante de nuevo en el marcador a los murcianos (46-44), pero a partir de ahí el encuentro se convirtió en un festival de triples en el que el Lokomotiv Kuban salió vencedor (56-64). No obstante, el UCAM reaccionó y tuvo en las manos de Baron de Benite su oportunidad de encarar el último cuarto con una mejor renta (59-65).

Radovic y Llompart reactivaron al graderío del Palacio, que se resistía a despedir su primera experiencia europea con una derrota, y un mate de Kevin Tumba fue festejado por todo lo alto (63-65). Sin embargo, eso provocó que el Lokomotiv Kuban volviese a apretar en las dos canastas para dominar el luminoso pese al empeño de un espectacular Nemanja Radovic (65-72). El UCAM tuvo opciones de meterse de nuevo en el partido y la tensión de cada último ataque hacía parecer que había mucho más en juego hasta que el reloj anunció el adiós de la Eurocup para los murcianos (77-85).