Un reguero de damnificados

Monteagudo con rostro de no entender nada, en el momento en el que es expulsado en el partido ante La Roda del pasado domingo. felipe g. pagán

Hasta la jornada vigésimo segunda el FC Cartagena podía vanagloriarse de no haber sido expulsado en la competición liguera ni en un solo de sus encuentros. Dos jornadas más tarde suma tres jugadores y sus dos entrenadores.

El choque vivido el pasado domingo ante La Roda, que llegó a convertirse por momentos en un bochornoso espectáculo protagonizado por el colegiado del encuentro, deja en las filas del equipo albinegro un reguero de bajas de cara a los siguientes compromisos, que se presume difícil de asimilar. El conjunto entrenado por Alberto Monteagudo camina líder de la categoría, con 48 puntos en su casillero, pero empatado a puntos con el Lorca, rival de los albinegros dentro de dos jornadas.

La expulsión de Arturo Rodríguez, la doble amonestación a Jesús Álvaro y la roja que vio tanto el primer entrenador, Monteagudo, como su segundo, Juanlu, es algo con lo que tiene que lidiar la secretaría de la entidad. De momento, según fuentes del club cartagenerista, tan sólo se va a recurrir la cartulina roja que vio Arturo en el minuto 28 de partido.

Su expulsión se debió, según el acta que emitía el colegiado del encuentro, el andaluz Santos Pargaña, por «golpear con su pierna en el cuerpo de un rival estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado, precisando asistencia médica pudiendo continuar». Si el comité de competición atiende literalmente a lo que dicta el acta, podría aplicar el artículo 123 del código disciplinario de la RFEF, lo que supone una sanción de entre uno y tres partidos.

En el club consideran que la redacción del acta no se ajusta a lo que se puede ver en la imagen. En el resumen del encuentro se puede observar cómo Arturo cae al suelo junto con el futbolista Javi Bolo en el saque de esquina a favor de La Roda. Al levantarse, el futbolista cartagenero golpea con sus piernas al rival. Es el asistente del colegiado el que observa el desarrollo de los acontecimientos y manda detener el encuentro al árbitro principal, al considerar que es una agresión del goleador albinegro, lo que provocó que éste fuera expulsado y además se pitara penalti. De esta manera, el FC Cartagena mandará como prueba a sus argumentaciones el vídeo en el que tratará de argumentar que no es una agresión y que Arturo tan sólo se dispone a levantarse pero en su movimiento golpea sin intención al oponente al que además no ve.

Si el Juez de Competición no atiende el escrito del club albinegro es probable que el Cartagena se quede sin su atacante goleador en las dos próximas jornadas.

Por otro lado, el defensa Jesús Álvaro tampoco podrá jugar el encuentro del domingo -a las cinco de la tarde ante el Mérida-, por doble amonestación, motivadas ambas por protestas en el minuto 78 del encuentro. El futbolista canario es uno de los jugadores que más minutos ha disputado hasta ahora en el bloque albinegro. Su inclusión en el once inicial es fija para su entrenador, que tendrá que recomponer la zaga, caer a Zabaco probablemente a esa banda, mientras que Verdú y Moisés ocuparán el centro de la defensa.

Por su parte, Alberto Monteagudo puede quedarse dos encuentros fuera del banquillo, si se aplica el artículo 117. En el acta, Santos Pargaña indicó que la expulsión del preparador cartagenerista, fue: «Por protestar de forma ostensible una decisión mía habiendo sido advertido previamente por el asistente nº1. En el minuto 66 nos percatamos que se encontraba en la grada dando instrucciones, siendo este hecho comunicado al delegado de equipo, y a partir de ese momento abandonó dicha posición dirigiéndose a vestuarios». A esos dos partidos se le podrían añadir dos más si el Juez de Competición aprecia que Monteagudo incumple las normas al no marcharse a la caseta.