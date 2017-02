Tic-tac, tic-tac

La trayectoria del Real Murcia en el Grupo IV de Segunda B se está convirtiendo en una novela policiaca. Como los autores nórdicos, grandes representantes de este género, en cada capítulo que pasa, el lector tiene más dudas sobre quién es el culpable de una trama que comenzó a finales de agosto y que, como mínimo, se alargará hasta mayo, y eso que las opciones se van reduciendo hasta el punto de ser mínimas. Pero, y mira que da igual los libros que hayas leído, que insistas en mirar con lupa a los más inocentes o que tus oídos no dejen de escuchar el 'tic-tac' del reloj que indica que el final se acerca, nunca te esperas quién es el 'asesino'.

Ayer, en el Álvarez Claro de Melilla, el murcianismo abrió el libro por el episodio 24. En sus cabezas, después de los últimos acontecimientos, las cosas parecían más claras que nunca. La derrota en Lorca y el empate en Nueva Condomina frente al Jumilla estaban justificados. Toda revolución, defienden los amantes de las causas imposibles, necesita paciencia. Recuerden que ni Zamora se ganó en una hora ni Roma se creó en un día.

La trama, con los culpables entre rejas, estaba resuelta. Ya solo quedaba disfrutar de los titulares a cinco columnas felicitando a los captores. Pero unas 90 páginas más adelante, todos los fantasmas volvieron a aparecer de golpe. La claridad se ha vuelto oscuridad; los inocentes se han convertido en sospechosos; y los ya culpables, en víctimas.

Y es que, diez fichajes después y un mes de enero finiquitado, el Real Murcia sigue sumido en la misma enfermedad que arrastraba en diciembre. Y en noviembre. Y en octubre. Y esa no es otra que la incapacidad del capitán para coger el timón y encontrar el rumbo que le lleve a cumplir el objetivo, que no es otro que clasificarse para el play off. Ayer, por tercera semana consecutiva, tampoco lo consiguió. Ni con el viento en contra en la primera parte, ni con el viento a favor en la segunda, se vio el hambre y las ganas de ganar de los murcianistas. Como si las palabras de Paco García, que desde hace bastante tiempo califica los partidos como finales, también se las hubiese llevado el vendaval.

Se dejó el técnico el corsé que viene vistiendo a domicilio en esta campaña para repetir prácticamente el once de la pasada jornada. Ni sorprendía la presencia de Morante, que sustituía al sancionado Golobart, ni tampoco la de Sergi Guardiola -no olviden que el '9' ya está en casa'-. La única sorpresa estaba en la banda derecha. Unas molestias impedían a Juanjo ser de la partida, y Armando era el elegido para cambiar su traje de centrocampista por el de lateral.

Pero daba igual lo que Paco García hubiese ensayado durante la semana, si es que el técnico murciano, solo hay que ver su trayectoria en el banquillo grana, prepara algo, porque el viento se empeñó en destrozar los planes previstos. Convirtiendo el balón en un globo que se vuelve impredecible cuando se le va escapando el aire, ni melillenses ni granas eran capaces de domesticar el esférico. Los patadones, que pocas veces iban al lugar esperado, eran el mejor recurso para uno y otro bando.

Las múltiples piezas en ataque de las que Paco García volvió a presumir servían para poco o nada. Se desconoce si Rayco viajó o no, porque sobre el campo no compareció; Sergi Guardiola y Víctor Curto recibían elogios por pelearse con el viento, porque los goles siguen sin llegar; y las ganas de Elady Zorrilla duraron lo mismo que una cerilla encendida al aire libre. Sin concretar ni una sola llegada a las inmediaciones de la meta defendida por Barrio, las miradas estaban puestas en que el Melilla no diese más guerra de la cuenta.

Con el viento a favor, los locales fueron los únicos que durante algunos instantes decidieron bajar el esférico y dar dos pases seguidos. Los granas, por contra, ni lo intentaron. En una de esas estiradas de los de Uribe, Pepe Romero hizo temblar la defensa murcianista. Cantando al oído de Pumar el 'hago chas y aparezco a tu lado', el extremo melillense dejó atrás al gallego y como si un operario de la Gala de los Goya se tratase, desplegó una alfombra roja por la que el balón caminó elegantemente hacia el área, pero de poco valió el esfuerzo. El remate de Santi Luque se marchó fuera.

Poco más se pudo destacar de la primera parte. Los que aguantaban frente al televisor miraban a la nevera; los que sobrevivían en el césped, pensaban en el vestuario. Por no haber no hubo ni descuento. Nunca un árbitro fue tan puntual.

Decían los comentaristas que el Real Murcia tenía un plan claro. Aguantar en la primera parte y despegar sus alas en el segundo periodo, impulsado, además, por el viento a favor. Sergi Guardiola parecía querer darles la razón. Primero remató fuera un centro de Josema y posteriormente se comió al '5' (Mahanan) para ver como Alí sacaba el balón de la línea, pero de nada hubiese valido que entrase, porque la jugada estaba anulada. Aunque la recordamos porque viendo el nulo potencial ofensivo del Real Murcia, a Paco García seguro que le sirve. Como también le valdrá un balón que David Sánchez estrelló en el primer palo en el lanzamiento de un córner. Por segunda semana, el técnico murciano no encontró un Wilfred que le permitiera sacar pecho en su triste trayectoria.

Parecía que el ánimo del Real Murcia mejoraba por minutos. Pero nada más lejos de la realidad. Una falta de entendimiento entre Morante y Diego Rivas acabó con cualquier esperanza de victoria. Cubillas caía al suelo fuera del área y el meta grana era expulsado. Corría el minuto 72 y los granas pensaron que los goles ya llegarían otro día -algunos aficionados han olvidado ya la última celebración-. Sin embargo el choque no acabó ahí. Quedó tiempo para que Simón se calentase con una gran parada a Cubillas (78') y para que Paco García, que se agarra al puesto como un capitán a un barco hundido, volviese a recurrir a su ya famosa bombilla mágica para hacer un cambio en el minuto 89 -Roberto Alarcón por Sergi Guardiola-. Mejor desconocer si lo hizo para perder el tiempo.

El colegiado, como en la primera parte, fue el mejor aliado del espectador. El sonido de su silbato fue hasta bello. Lo que no se detuvo fue el 'tic-tac, tic-tac' que viene sonando en la cabeza de Paco García desde hace ya demasiado tiempo, aunque él es el único que no lo acaba de escuchar.