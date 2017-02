El Cartagena saca un punto de La Roda con nueve jugadores

El encuentro que enfrentaba a La Roda y al Cartagena estuvo condicionado por la actuación arbitral. A pesar de que los visitantes jugaron casi todo el partido con un jugador menos, y los diez últimos minutos, incluso con nueve futbolistas, el conjunto albinegro consiguió un empate (1-1) que sabe prácticamente a victoria, y le permite mantener el liderato en la clasificación.

El partido no comenzó bien para el Cartagena desde los primeros instantes. La tarde ventosa y fría en el Municipal de La Roda pronto se complicó para el equipo visitante. Los albinegros no consiguieron imponer su juego en el primer tiempo, pero el protagonista no fue el fútbol, sino el árbitro. Todo se enredó en el minuto 28, cuando en un saque de esquina a favor de los locales, Bolo cayó derribado dentro del área rival. Tras una intensa tangana, el juez de línea advirtió al árbitro de que Arturo había agredido al futbolista de La Roda. El colegiado pitó penalti y expulsó al delantero cartagenerista, que se marchó del césped encarándose con el árbitro y los jugadores rivales. El ex del Cartagena, Megías fue el encargado de ejecutar la pena máxima y adelantar a su equipo en el marcador.

Instantes después, Cristo tuvo la ocasión para poner las tablas tras un buen pase de Isi Ros, pero el disparo del canario, cuando estaba solo frente al portero, se marchó por encima del larguero. A solo dos minutos para el descanso, más polémica. El técnico del Cartagena, Alberto Monteagudo fue expulsado por protestar. El juez de línea ya le había advertido anteriormente, y el árbitro se acercó para indicarle el camino de los vestuarios. Al descanso se fueron todos protestando continuamente al asistente, que había indicado las dos expulsiones.

Germán sustituyó a Isi Ros en el descanso para ocupar la plaza de Arturo en la delantera, y de paso debutar con la camiseta albinegra. Todo pintaba muy mal para el Cartagena, que apenas había creado peligro hasta el momento, pero en el minuto 60 empató el encuentro gracias a un gran pase largo para Jesús Álvaro, que dio el pase de la muerte para Llorente, y el recién incorporado igualó la contienda.

Las cosas pintaban mejor para el Cartagena en la segunda parte, ya que, a pesar de jugar con uno más, La Roda ni se acercaba a la meta de Limones. Pero de nuevo llegó la polémica. Germán fue agarrado dentro del área rival, pero el árbitro no pitó un penalti que parecía clarísimo. Esta vez el damnificado fue Juanlu, el segundo entrenador del Cartagena, que fue expulsado también por protestar. Minutos después, Jesús Álvaro reclamó una falta sobre el propio Germán y recibió el mismo castigo, dejando a su equipo con nueve para los últimos doce minutos. La Roda encerró al Cartagena en su propia área, pero no fue capaz de poner en serias dificultades a Limones. De forma casi heroica, los visitantes mantuvieron el empate en el marcador.