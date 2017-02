Dos entrenadores frente a su pasado

El Cartagena viene de dar un golpe encima de la mesa con una victoria ilusionante en casa y La Roda es un conjunto renacido en las últimas jornadas. Sin embargo, más allá del momento de forma de los dos contendientes, la de hoy será una tarde especial porque aflorarán los recuerdos en uno y otro banquillo. En el partido que disputarán ambos equipos (17.00, Municipal de La Roda) se verán las caras dos técnicos que no hace tanto tiempo ocupaban el banquillo contrario.

De un lado, Alberto Monteagudo, que acaba de cumplir un año como entrenador del Cartagena, venía de tres experiencias infaustas con la Cultural Leonesa, el Badajoz y el Cádiz cuando se hizo cargo de La Roda en la temporada 2013-2014. Cogió un equipo sin más aspiraciones que las de mantenerse en Segunda B y, a pesar de un excepcional inicio de temporada, una pésima segunda vuelta forzó su despido a solo siete jornadas para el final. Tres temporadas después regresa al que fue su campo, que además está muy cerca de Valdeganga, su lugar de origen.

En el otro lado estará Pato, cuya llegada al conjunto manchego ha supuesto un soplo de aire fresco para una entidad que se veía abocada al descenso a Tercera. El técnico oriolano no guarda un grato recuerdo de su paso por el Cartagonova en el curso 2012-2013. Los cartageneristas regresaban a Segunda B tras la mejor etapa de su historia, en la que incluso soñaron con alcanzar la máxima categoría. El equipo ni siquiera estaba en zona de play off cuando Pato fue destituido en la jornada 16.

Pero no solo los entrenadores serán los protagonistas esta tarde por enfrentarse a sus respectivos ex equipos, sino también dos delanteros que pasan por un momento de forma excepcional. El punta de La Roda Antonio Megías no marcó más de cinco tantos en la única temporada que vistió de albinegro, pero a día de hoy es el máximo goleador del grupo IV, con 14 goles en su haber. Por su parte, Arturo, que se destapó como goleador en el conjunto manchego, precisamente a las órdenes de Monteagudo, lleva tres partidos consecutivos viendo portería y tras las salidas de Hevia y de Fernando se ha hecho con un puesto de titular indiscutible.

Finalizado el mercado de invierno, todos los recién incorporados al Cartagena entran en la convocatoria, incluido el exmurcianista Germán, el último en llegar al club, y el único que aún no ha debutado con su nueva camiseta. Solo se pierden el encuentro de esta tarde Sergio Jiménez, que fue expulsado el pasado domingo contra El Ejido, y Miguel Guirao, que desafortunadamente ha recaído de su lesión de rodilla justo cuando apuraba los plazos para regresar.

Debido a la baja de Sergio Jiménez, Monteagudo dará la alternativa a Gonzalo Verdú en la medular, junto a Llorente y Quique Rivero, en una especie de 'trivote' que dio un magnífico resultado en el último encuentro, especialmente en la primera parte.

Hace un par de semanas, visitar el Municipal de La Roda podía considerarse como un mero trámite para un equipo de la zona alta. De hecho, hasta que vencieron al Granada B por 3-2 en su último partido como local, no sabían lo que era celebrar una victoria ante su afición, y los partidos en casa ofrecían un lamentable bagaje de 5 puntos de 30 posibles. Sin embargo, ese encuentro y el posterior triunfo en San Fernando han provocado que La Roda recupere la esperanza por mantener la categoría. Por primera vez en toda la temporada, han ganado dos partidos consecutivos y están a solo dos puntos de la salvación.