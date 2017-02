Centímetros contra orgullo

El UCAM CB Murcia recibe esta tarde la visita de un rodillo en el peor momento. El conjunto universitario se encuentra en plena reconstrucción tras el regreso de Fotis Katsikaris al banquillo, aunque el plantel está respondiendo de buena forma a la pizarra del técnico griego. Sin ir más lejos, la semana pasada se logró la victoria en el Nou Congost ante el Manresa, una pista donde nunca se había ganado en toda la historia del club, y el UCAM llega al encuentro de esta tarde con la mentalidad de seguir dando pasos al mismo tiempo que supera los obstáculos.

El equipo murciano se mide hoy a todo un Real Madrid, a las 18.30 horas (Movistar +, #0), que acumula trece partidos sin perder entre Euroliga y ACB. Al contrario que la temporada pasada, donde la intensidad y la emoción reinó en los cinco duelos entre ambos -sumando liga y play offs-, el UCAM llega a la cita demasiado mermado. Sobre todo por las conocidas bajas de los aleros Martynas Pocius y Ovie Soko, quienes continúan recuperándose de sus problemas físicos.

No obstante, pese a todos estos impedimentos, lo que seguro que no faltará sobre el parqué del Palacio serán las ganas y el orgullo de un equipo dispuesto a recuperar su mejor versión tras un temporada cargada de altibajos. Se espera la mejor entrada del curso en el pabellón murciano, puesto que hace unos días se anunció desde el club que no quedaban entradas, por lo que el calor de la afición servirá como aliciente para 'crecer' un poco más en cada lucha por el balón. Y es que, los centímetros bajo la canasta y el talento de los jugadores del conjunto blanco hacen pensar que su visita a Murcia será un camino fácil ante un endeble juego interior del UCAM que no termina de encontrar la regularidad en ambas canastas. El buen momento de forma por el que atraviesa Nemanja Radovic está siendo lo más destacado por parte de los universitarios en las últimas semanas y esa será una de las principables bazas del cuadro de Katsikaris para plantarle cara a los Randolph, Thompkins, Nocioni y compañía.

Felipe Reyes será duda hasta última hora por unas molestias físicas y tanto Rudy Fernández como Gustavo Ayón serán las bajas de los madridistas para el encuentro. Un encuentro en el que todos los focos estarán puestos en los bases de ambos equipos. El trío formado por Facu Campazzo, Sergio Llull y el joven esloveno Luka Doncic atraerán todas las miradas por parte de los aficionados de todos los lugares del mundo, ya que de una forma u otra las actuaciones de los tres directores de juego no paran de colarse en la atmósfera que rodea a la NBA.

En sus dos temporadas con los universitarios, Facundo Campazzo siempre ha sido un quebradero para el Madrid -precisamente el club que cuenta con sus derechos- y esta tarde tratará de repetir otra de sus inverosímiles actuciones ante un Luka Doncic que, conforme avanzan los días, el máximo nivel del baloncesto europeo se le comienza a quedar pequeño con tan solo 17 años.