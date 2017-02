El rival favorito de Facu Campazzo

Si en el baloncesto existiese la cláusula del miedo como en otros deportes, aquella que impide que un jugador cedido juegue con otra camiseta contra el equipo que paga su ficha o parte de ella, seguramente Facundo Campazzo no saltaría al parqué del Palacio mañana –a las 18.30 horas (Movistar+, #0)- ante el Real Madrid. Sin embargo, por suerte para los intereses del UCAM CB Murcia, el base podrá realizar sus diabluras sobre la pista ante el conjunto blanco. Y es que, en sus dos temporadas a préstamo en Murcia, el argentino se ha convertido en la bestia negra del equipo que dirige Pablo Laso.

En los seis partidos que Campazzo se ha enfrentado al Madrid –tres en liga y tres en play off- los destellos del base han sido fundamentales para plantarle cara y hacer sudar de verdad a uno de los 'gigantes' de Europa. Muestra de ello es el bagaje de los blancos en sus últimas tres visitas al Palacio, donde solo se han llevado una victoria. Hace dos temporadas cayeron después de 20 años, y el pasado curso tuvieron que llegar a la prórroga para hacerse finalmente con el triunfo. Además, en su primera visita a la capital del Segura en unas eliminatorias por el título, también acabaron rendidos ante el esfuerzo de los universitarios.

Cierto es que, tanto el argentino como el equipo murciano, no atraviesan últimamente por uno de sus mejores momentos pese al último triunfo ante el Manresa, pero el choque ante el conjunto blanco puede servir para reactivar su juego explosivo junto con el regreso de Fotis Katsikaris al banquillo universitario. «Es un jugador especial y muy disciplinado. Cuando hablo con él le digo que tenemos que recuperar sus habilidades como base y hacer felices a los compañeros, pero también necesitamos su anotación. Está en el buen camino, porque Facu es la clave en defensa y en ataque para encontrar la filosofía que me gusta», explicó el técnico griego en la previa del partido. Precisamente, en el duelo de la primera vuelta, Campazzo se quedó a una asistencia de igualar su máximo registro en esta parcela de la ACB, que tiene fijada en 15 en el partido ante el Estudiantes de la temporada 15-16, aunque en la anotación siempre ha hecho daño al Madrid. Como los 25 puntos, otro de sus topes en la ACB, conseguidos en el primer partido del play off de la Liga Endesa el pasado curso.

Y es que el jugador argentino cuenta con una media de 18,5 puntos y 7 asistencias en sus seis encuentros ante el Real Madrid con la camiseta del UCAM, unos números que intentará seguir engordando desde mañana y que, junto al resto de sus partidos en la ACB y en la Eurocup, provocaron que varios ojeadores de la NBA visitasen el Palacio hace unas semanas para seguir de cerca sus avances. Lo que provoca que el salto de Campazzo, que tiene contrato con el Madrid hasta junio de 2018, a la competición de las madrugadas en Europa se encuentre más cerca. Además, hace tan solo unos días las redes sociales se revolucionaron con unas declaraciones del propio jugador en el medio The Vertical, donde afirmó que sentía que el momento podría ser el adecuado.

No obstante, lo que está claro es que Facu Campazzo finalizará la presente temporada con el UCAM pase lo que pase. Y, si mantiene el listón que el propio jugador se está marcado, lo hará colándose en casi todas las estadísticas. A falta de una jornada para que finalice el Top 16 de la Eurocup, donde los universitarios ya están eliminados aunque lo harán de forma oficial con la visita del Lokomotiv Kuban el miércoles, el base es actualmente el segundo máximo asistente de la competición y el primero en recuperaciones de balón. Lo mismo que ocurre en la liga ACB, donde también es el primero en robos y segundo en asistencias, además de segundo máximo anotador y el sexto con mejor valoración de la competición. Justo por detrás de Sergio Llull, quinto y el primer base en esta clasificación, por lo que el duelo entre los dos mejores directores de la ACB está garantizado.