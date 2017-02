El mejor año de Monteagudo

Un año ha transcurrido desde que Alberto Monteagudo llegó al Cartagonova para llevar la nave albinegra a buen puerto. El Cartagena naufragaba en mitad de la tabla en una temporada de transición, que dio paso a una ilusionante campaña en la que ostentan puestos de honor desde el inicio. Por tanto, es el momento de hacer balance de esta etapa, y la valoración del entrenador de Valdeganga es muy positiva: «Estamos muy contentos, nadie podía pensar que el año pasado estuviéramos catorce partidos de quince sin perder, que este año lleváramos bastante tiempo primeros y que nos renovaran dos años. Desde el primer día que llegué aquí, todo ha sido felicidad. El club es más grande, socialmente es más querido y controla mucho más todas las áreas», manifestó Monteagudo en rueda de prensa.

En el plano personal, considera que este año al frente del Cartagena es su mejor etapa como entrenador: «Estoy en un sitio donde mi manera de ver el fútbol gusta dentro y fuera del club. Hacemos un fútbol asociativo, de intentar dominar los partidos, y la confianza que me transmiten desde dentro me hace feliz. Es mi etapa más importante, y la que más ilusión me hace para ir cada día a entrenar», comentó orgulloso el preparador.

Casualmente, este primer aniversario como blanquinegro coincide con la visita a su anterior equipo, La Roda, al que dirigió durante la campaña 2013-2014. «Es especial porque estuve allí nueve meses, y además está cerca de mi casa», dijo el de Valdeganga, que espera llevarse los tres puntos, aunque desea que «al final de temporada La Roda se salve». El técnico destaca el mérito de la entidad albaceteña de mantenerse en Segunda B «con tan poco respaldo».

En lo puramente deportivo, espera un partido difícil, aunque La Roda no está haciendo una buena temporada como local. Monteagudo destaca el papel de Megías, máximo goleador del grupo IV, y las incorporaciones del mercado de invierno. «Es un equipo agresivo, que busca mucho a su delantero porque está en estado de gracia. Tenemos que ser muy intensos porque es un estadio para ganar las segundas jugadas y para intentar jugar lejos de la portería. Además, el campo no está muy bien porque con la nieve se destrozó», declaró el preparador cartagenerista.

La lesión de Guirao, muy dura

Sin lugar a dudas, la noticia traumática en la ciudad ha sido la recaída Miguel Guirao. Después de romperse el ligamento cruzado de la rodilla en pretemporada, el jugador estaba preparado para regresar a los terrenos de juego cuando se volvió a lesionar de gravedad. «Eso tapa toda la alegría que teníamos durante la semana. Hablé con él, le di ánimos para recuperarse y él me transmitió que estaba con ganas, pero evidentemente es amargo porque no le ha dado tiempo ni a competir. Es muy triste», confesó el técnico albinegro. «Tiene todo nuestro apoyo y nuestro objetivo es verlo vestido de blanquinegro», añadió optimista.

Con la ventana de fichajes ya finalizada, Monteagudo señala que «el grupo se ha liberado al terminar el mercado de invierno. Algunos estaban nerviosos», comentó. En cuanto a la adaptación de los nuevos, espera integrarles lo antes posible para «armar el equipo» y que «cojan las ideas del cuerpo técnico». Finalmente, el club optó por incorporar a Germán, delantero procedente del Real Murcia, aunque no es un 'nueve' puro al estilo de Florian, la primera opción de la directiva: «Germán nos hace mejores por su potencia y su capacidad de gol. Ha venido porque queríamos que viniera y decidimos que iba complementar bien la plantilla», comentó respecto a su nuevo jugador.

Si bien cree que Artiles está perfecto en cuanto a estado de forma, indica que «a Germán hay que cuidarle más y cambiarle las cargas de entrenamiento durante la semana». Para el técnico, «el objetivo es recuperar al Germán del año pasado», que consiguió diez goles con la camiseta murcianista. «Si le damos continuidad y trato a esa rodilla, seguro que lo conseguimos», apuntó el preparador sobre su nuevo pupilo.