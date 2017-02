"Ni Deseado ni yo tenemos nada que ver en la marcha de Germán al Cartagena"

La salida de Germán Sáenz del Real Murcia sigue dando que hablar. Ayer fue Paco García, técnico grana, el que quiso dar su versión de la marcha del futbolista, sobre todo después de que el canario señalase al entrenador como el principal responsable de su no continuidad en Nueva Condomina. Con el discurso aprendido, el preparador murcianista solo necesitó escuchar el nombre de Germán para apretar el gatillo. Acusándole de ser un «cobarde» y un «mentiroso», el del Barrio del Carmen señalaba que «ni Deseado Flores -director deportivo- ni yo hemos tenido que ver en la marcha de Germán», dejando caer toda la responsabilidad en el propio jugador.

«Si Germán sale del Murcia es porque él decide salir del Murcia, no porque Paco García le eche y decida no contar con él», decía, explicando a continuación que «cuando se abre el período de fichajes, el representante llamó al club diciendo que tenía una oferta importante por él y esa misma tarde él se reúne conmigo y me dice que tiene oferta importantísima que no puede dejar pasar y que va a salir del Murcia. Yo le digo que perfecto, que solo quiero jugadores comprometidos, a la larga el fallo mío es que ese mismo día Germán tendría que haber sido apartado del equipo». Según el técnico grana, a unas horas del cierre del mercado, el jugador le indica que «se quiere quedar». «Me llama Deseado para comentarlo y digo que eso es inviable, el día 30 no se le puede dar la baja a ningún jugador de los que tenemos para dejar a Germán, porque pienso que por encima de todo está el grupo y una serie de valores que no se deben romper. Si él considera que eso es una decisión técnica, creo que está muy equivocado», concluía el del Barrio del Carmen.

Las palabras de Paco García pronto obtenían respuesta por parte de Germán, aunque el canario no quiso echar más leña al fuego. Con un tweet conciliador, el extremo pedía perdón a Paco, aunque dejaba claro que no había mentido, sino que en todo caso serían «malos entendidos» entre las distintas partes. Además, Germán, uno de los futbolistas más queridos por la afición murcianista y que el martes al no contar con la confianza del Paco García ser marchaba al Cartagena, deseaba suerte al técnico y al Real Murcia.

Más duro fue Álvaro Moreno, otros de los jugadores que han salido en el mercado invernal. El ahora central del Levante Atlético, que tras su salida retwitteaba el mensaje de un aficionado en el que expresaba que «no estoy de acuerdo con Paco García. No tiene ni idea», salía ayer en defensa de su excompañero, lanzando además un dardo al entrenador. «Se cree el ladrón que todos son de su condición... Te quiero, Germán», escribía en Twitter.

Y es que la mayoría de los futbolistas de la plantilla no han entendido las formas del entrenador en este periodo en el que ha dejado de lado la autocrítica para culpar a la plantilla de la falta de resultados en la primera vuelta del campeonato. Tras su salida, Jaume Sobregrau, uno de los capitanes y jugador importante en las últimas campañas, dirigía una emotiva carta al murcianismo, y en ella no hacía ni una sola referencia al técnico que le ha dirigido en la primera vuelta de campeonato. Por contra, sí tenía un recuerdo para José Manuel Aira, entrenador en las últimas dos campañas.

Otro ex integrante de la plantilla que se ha quejado de las formas ha sido Titi. El ahora centrocampista del Logroñés señalaba en una entrevista a un medio riojano que las formas con las que los responsables granas le habían comunicado que le iban a rescindir su contrato habían sido poco elegantes. «No estoy resentido con el Real Murcia, solo con las formas. Lo podrían haber hecho de otra manera, porque yo he sido un profesional desde el primer día y lo he dado todo cada domingo. Que menos que si no encajo en sus planes pues decírmelo como personas adultas que somos». «Duró diez minutos la charla y me dicen que buscan gente que dé un salto de superior categoría, que necesitan fichas y que querían liberar la mía»