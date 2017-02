Paco García: "Germán ha mentido y es un cobarde"

Germán Sáenz sigue siendo el protagonista de la actualidad del Real Murcia. Aunque el futbolista puso en la noche del martes rumbo al FC Cartagena, en la entidad murcianista continúan hablando del canario. Esta mañana, en la rueda de prensa previa a los partidos, Paco García ha contestado al ahora extremo albinegro, quien acusó al técnico grana de ser el culpable de su marcha. Según el centrocampista, el preparador murciano no contaba con él y por ello decidió buscar una salida, escuchando la oferta que el FC Cartagena le puso sobre la mesa.

Paco García no ha querido quedarse callado y ha dado su versión de lo sucedido ante los medios de comunicación. El entrenador murciano, que no ha dudado en llamar "mentiroso" y "cobarde" a Germán, considera que el único responsable de la salida del jugador es el propio futbolista. "Ni Deseado Flores -director deportivo del club- ni yo tenemos nada que ver", decía.

"Germán es un tema que me ha hecho mucho daño", comenzaba Paco García al ser preguntado por la marcha del centrocampista. En una respuesta larga y preparada, el del Barrio del Carmen indicaba que si "Germán sale del Murcia es porque él decide salir del Murcia, no porque Paco García le eche y decida no contar con él". "Cuando se abre el período de fichajes, el representante llamó al club diciendo que tenía una oferta importante por él y esa misma tarde él se reúne conmigo y me dice que tiene oferta importantísima que no puede dejar pasar y que va a salir del Murcia. Yo le digo que perfecto, que solo quiero jugadores comprometidos, a la larga el fallo mío es que ese mismo día Germán tendría que haber sido apartado del equipo", continuaba el técnico, añadiendo que el día 30, a unas horas del cierre del mercado, el jugador le indica que "se quiere quedar". "Me llama Deseado para comentarlo y digo que eso es inviable, el día 30 no se le puede dar la baja a ningún jugador de los que tenemos para dejar a Germán, porque pienso que por encima de todo está el grupo y una serie de valores que no se deben romper. Si él considera que eso es una decisión técnica, creo que está muy equivocado", concluía el técnico.