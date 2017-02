El Murcia pierde fuelle sin Golobart

El inicio de la segunda vuelta del campeonato sigue creándole problemas a Paco García. La necesidad por encadenar una serie de resultados positivos y un nuevo reclamo de tiempo por parte del técnico grana para aclimatar a las nueve incorporaciones de este mercado invernal, se unen a la obligada ausencia de Román Golobart para el encuentro ante el Melilla.El central murcianista se perderá el choque al cumplir su segundo ciclo por acumulación de cartulinas amarillas, el domingo a las 12.00 horas (La 7TV), y eso supondrá otro quebradero de cabeza para Paco García.

El defensa, en lo que llevamos de curso, no ha podido ser de la partida en tres encuentros. Dos por una lesión muscular, uno por sanción y otro por decisión técnica, y el Real Murcia tan solo ha sido capaz de sacar los tres puntos en una ocasión. Los primeros compromisos que el catalán tuvo que ver a los suyos desde la grada fueron al inicio de la temporada cuando unas molestias en los isquiotibiales le hicieron perderse los duelos ante el Jumilla y el Melilla de la primera vuelta. Sin Golobart el Real Murcia tan solo pudo meter en su saco un punto de seis, al caer ante los vinícolas (2-0) y empatar en Nueva Condomina ante su rival de esta jornada (0-0).

La dolorosa derrota ante el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino (3-0), provocó que el zaguero fuese uno de los damnificados en la visita del San Fernando al estadio grana. Cierto es que el catalán acabó pisando el césped al entrar a mediados de la segunda mitad por Jaume Sobregrau. Sin embargo, lo hizo con un resultado que finalmente no se movió y que por entonces provocó el descontento del público con el equipo al ceder una derrota en casa ante uno de los rivales más modestos del grupo IV de Segunda B (0-1). Sin embargo, en este caso a la cuarta fue la vencida y el Murcia consiguió hacerse con los tres puntos ante El Ejido en el primer duelo que Golobart se perdió al completar su primer ciclo de cartulinas amarillas. Aunque no sin sufrimiento. El conjunto grana encajó dos goles en Almería y tuvo que remontar un marcador adverso hasta en dos ocasiones con un tanto en la recta final del ciezano Isi (2-3).

El central catalán se ha convertido esta temporada en uno de los pocos hombres fijos en los esquemas de Paco García formando pareja en el eje central con Fran Morante y el andaluz tiene todas las papeletas para cubrir la baja de Golobart el domingo y recuperar su hueco después de quedarse fuera de la convocatoria la semana pasada en el empate ante el Jumilla.

La entrada del murciano Josema desde el inicio para ese choque, tras su fichaje hace un mes, hace indicar que será una alternativa seria para el resto de la temporada en una defensa que podría ser totalmente nueva en Melilla. La línea podría estar formada por el lateral derecho Juanjo, Morante y Josema en el centro, y Fernando Pumar por la izquierda, ya que el recién llegado Alberto López tan solo ha acumulado un par de sesiones con sus nuevos compañeros tras su cesión desde el Málaga sobre la bocina del cierre del mercado.

No obstante, no hay que rechazar ninguna posibilidad en las ideas de un Paco García que todavía se encuentra en la tarea de confeccionar, más aún después de las numerosas llegadas, un once tipo. Lo que está claro es que el margen de error para las pruebas es mínimo, ya que en el Álvarez Claro los granas se juegan seguir teniendo a tiro sus opciones de play off de ascenso ante un rival directo.