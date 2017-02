Cerrojo a La Condomina

Jornada de fútbol atípica para el UCAM Murcia, que en esta ocasión disputa su partido en una noche de viernes. Seráesta noche, a partir de las 20.00 horas en La Condomina (LaLiga 1|2|3 TV), ante el Sevilla Atlético, el único conjunto ante el que ya se ha enfrentado en este día de la semana en lo que llevamos de temporada.

Aquel partido, disputado a primeros de septiembre en la capital hispalense, conmemoraba una bonita confrontación que ha surgido entre ambos conjuntos en las últimas temporadas, pero mucho más entrañable al tratarse de la primera en el fútbol profesional. Y es que para el UCAM, el Sevilla Atlético se trata de un rival especial, contra uno de los que en más ocasiones se ha batido en su breve historia.

Unos últimos precedentes nada halagüeños para los universitarios y favorables para los sevillistas, y es que el UCAM lleva dos temporadas sin ser capaz de superar a su rival de hoy. Este mismo curso, en el mencionado encuentro de la primera vuelta, el choque finalizaba con empate a uno tras un vibrante partido en el Sánchez Pizjuán. No obstante, el curso anterior en Segunda B tampoco se saldó con victoria para el UCAM, con empate sin goles en La Condomina y derrota por la mínima en Sevilla (1-0).

El bagaje total de enfrentamientos es de tres victorias para el UCAM, tres empates y un único triunfo para el filial. Pero de partidos, sensaciones y réditos pasados no se vive, y la realidad es que tanto UCAM Murcia como Sevilla Atlético han cosechado resultados muy similares en sus últimas comparecencias, pero con una diferencia de sensaciones muy dispar: el equipo murciano mira hacia arriba, y el Sevilla ha perdido fuelle y vigila cautelosamente el pozo.

El conjunto dirigido por Francisco, precisamente desde la llegada del técnico almeriense, ha inspirado una bocanada de oxígeno vital para luchas por sus aspiraciones. Tras conseguir cinco de los últimos nueve puntos posibles -de los cuales se dejó dos en casa ante el colista, el Nástic-, y solo haber perdido en una de las cinco jornadas, ante el líder Levante, desde que Francisco dirige al equipo, desde el seno de la entidad azul y dorada solo se piensa en empujar hacia arriba. La salvación queda a un único punto, el equipo fue capaz de ganar hace dos semanas en La Condomina un par de meses después del último triunfo como local, y la plantilla, tras el mercado de invierno, ha quedado confeccionada al gusto del entrenador. El propio Francisco afirmó ayer en la rueda de prensa previa al partido tener «plena confianza» en los jugadores de los que dispone tras los últimos ajustes en el plantel.

Precisamente Francisco ya puede contar con el último en llegar al equipo, la pieza que apuntala la parte ofensivo del plantel, y que la pasada semana aterrizaba en Murcia cedido por el Valladolid. El partido de hoy podría ser el del debut oficial del mediapunta Iban Salvador con el UCAM, aunque salvo sorpresa, Francisco no introducirá cambios en el once titular que empataba en Córdoba la pasada semana. Más aún habida cuenta de que la lesión que sufría el central Hugo Álvarez y que le obligaba a ser sustituido en el minuto 8 de ese partido quedaba en un susto. El defensa gallego, en un gran estado de forma a día de hoy, podrá ser de la partida si así lo requiere Francisco.

Por otro lado, el Sevilla Atlético afronta el choque con la necesidad de puntuar, ya que tras sus últimos resultados ha abandonado los puestos de un play off de ascenso que, por otro lado, no puede disputar. Una victoria en sus últimas siete comparecencias son sus credenciales para medirse esta noche al UCAM, pero la trayectoria del filial hispalense ha sido intachable hasta la fecha. No obstante, no consigue ganar fuera de casa desde finales de octubre, cuando superó al Numancia en Los Pajaritos.

El técnico sevillista Diego Martínez ha convocado a 18 jugadores para el choque, entre los que no se encuentra el delantero catalán Marc Gual, que ha perdido peso en las últimas jornadas en detrimento del atacante murciano Carrillo, ex del Real Murcia, y que casualmente marcó el gol para la cuenta hispalense en el duelo de la primera vuelta. También curiosamente arbitrará el encuentro Gorka Sagués Oscoz, colegiado vasco que dirigió el citado choque.