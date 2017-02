Germán: "Sé que revoluciono al murcianismo, pero debo mirar por mí y mi familia"

Germán Sáenz es la última pieza que se ha cobrado el FC Cartagena para esta temporada. Con él, el conjunto albinegro da por concluido el mercado de contrataciones de invierno y no hay nada mejor para los seguidores cartageneristas que fichar a un futbolista del eterno rival, que el año pasado cuajó una de sus mejores temporadas. El jugador, que se sentía muy identificado con los aficionados granas, reconocía que su marcha puede haber causado discrepancias entre los seguidores murcianistas y que muchos no lo hayan visto con buenos ojos. «Sé que revoluciono al murcianismo con mi salida y mi marcha al FC Cartagena. Espero que valoren cómo se produce mi salida. Al final hay rivalidad, pero yo tengo que mirar por mí y por mi familia y no podía desaprovechar esta opción. Me costaba, porque sabía que iba a revolucionar el murcianismo, pero tenía ganas de sentirme ese futbolista del año pasado».

Germán estuvo entrenando en la mañana de ayer con sus nuevos compañeros, algunos de ellos no tan nuevos, ya que con Jesús Álvaro y Artiles coincidió en el filial de Las Palmas hace dos temporadas. Es el cuarto jugador que ficha el FC Cartagena de Las Palmas Atlético en las dos últimas campañas. Germán, junto con Álvaro y Artiles -otro de los que ha llegado en el mercado de invierno- jugaron frente al equipo albinegro hace dos campañas la fase por la permanencia y en la que el filial amarillo acabó descendiendo a Tercera División en una dramática eliminatoria. «Uno no sabe dónde va a terminar en el futuro, pero todos sabemos que esto del fútbol da muchas vueltas. Por lo que veo vamos a hacer un comando entre canarios y cartageneros», decía el nuevo albinegro.

Reconoce el nuevo atacante cartagenerista que la indecisión de su anterior técnico, Paco García, por darle más continuidad le provoca su salida del conjunto de Nueva Condomina. «La sensación que tenía era que Paco -preparador grana- no cuenta conmigo y ya está, no pasa nada. En mi carta de despedida digo que la decisión había sido técnica y no de la direccción deportiva».

Aunque la Ponferradina parecía ser el destino del jugador, finalmente se decantó por el Cartagena. «En la Ponferradina había un problema de falta de fichas. Llegó la propuesta del Cartagena y tuve que pensármelo muy poco».

Una lesión que trae cola

La lesión de rodilla y posterior operación en el mes de julio (una condromalacia del compartimento externo más rotura del menisco interno) hicieron que su recuperación y adaptación al equipo se retrasara más que el resto.

Germán aclara que la lesión está completamente olvidada a pesar de que haya mensajes en el otro sentido. «Respecto a mi rodilla han salido muchas cosas que me han sorprendido. Puedo decir que he completado todos los entrenamientos y he estado disponible en todos los partidos. Me encuentro bastante bien y cuando compita lo veremos. Las sensaciones son buenas».

Si se ha equivocado el Real Murcia al darle la baja «no sé, ya lo diré el domingo que viene, el siguiente o el siguiente».

Por último, el futbolista cartagenerista quiso también mandar un mensaje a los seguidores albinegros, «creo que son muy emocionales. Tan sólo puedo decirles que voy a darlo todo en el campo».