Francisco deja la plantilla del UCAM en 22 jugadores

Tras la presentación oficial de Iban Salvador y la salida de Jesús Imaz, que firmó la pasada semana con el Cádiz, la dirección deportiva del UCAM encabezada por Pedro Reverte cumple con su objetivo: agilizar el plantel. El propio Reverte valoró la situación del equipo tras la renovación del equipo: «Pallarés, César Remón y Guichón son jugadores a los que se les dijo que no se contaba con ellos».

Por otro lado, recordó que Isi Ros «ha salido cedido, no es una baja ya que sigue siendo jugador nuestro» y por último, mencionó tres casos de futbolistas que solicitaron su salida del club, como el centrocampista Sergio Mora, por el que el Getafe abonó una cantidad cercana a los 200.000 euros; el atacante Juanma Delgado, que solicitó el fin de su cesión con el UCAM y se desvinculó de su club natural, el escocés Heart, para marcharse a la Segunda División Japonesa; y por último, el caso de Jesús Imaz, que forzó su salida ante la falta de minutos concedida por Francisco en el último mes.

Pedro Reverte valoró así una limpieza de activos necesaria y que, según el mismo, «supuso un problema». «Lo ideal es no tener más de 20 ó 22 jugadores, en la primera vuelta al ser 25 no hubo minutos para todos y fue un problema para el entrenador». Un problema, según afirmó el propio director deportivo, que vino condicionado por las cláusulas establecidas en los contratos de varios jugadores tras el ascenso a Segunda División.

Por su parte, tras las siete salidas, el club ha firmado cuatro incorporaciones: el centrocampista Manolo Sánchez, el extremo Cedric, y los atacantes Luis Fernández y el citado Iban Salvador. Finalmente, el club desestimó por cuenta propia no abordar la incorporación de un central después de que el técnico, Francisco, se muestre conforme y contento con el nivel actual de los jugadores de los que dispone y que actualmente ocupan dicha demarcación.

Por otra parte, el atacante hispanoguineano Iban Salvador fue presentado con su nuevo club, el UCAM Murcia, a pesar de que formaba parte de la plantilla oficialmente desde la pasada semana. El joven jugador, de 21 años, llega cedido por el Real Valladolid hasta final de temporada «en busca de minutos, en las primeras jornadas allí contaba para el entrenador, y después decidió no contar conmigo. Solo quiero jugar más».

Salvador se autodefinió en su puesta de largo como un jugador que puede actuar «en cualquier posición por detrás del delantero», ya sea «en cualquiera de las bandas o por detrás del delantero». Su principal arma, tal y como argumentó él mismo, es «la velocidad». El polivalente delantero corroboró que «buscaba seguir jugando en Segunda, pero si no hubiera salido alguna oferta habría mirado opciones en Segunda B. Me vino una oferta del UCAM y en ese caso no lo dudé". El futbolista hispanoguineano llega al club universitario en busca de unos minutos que, a priori, no se le han garantizado: "no hay garantías de que vaya a disputar ciertos minutos, si no esta misma semana ya habría entrado en la convocatoria. Trabajo para jugar en cada partido, si no se da así solo me queda trabajar más aún». Cuestionado por la diferente presión que puede encontrarse en un club que aspira al ascenso como el Valladolid a otro que lucha por no bajar como es el UCAM, Iban Salvador respondió que «al fin y al cabo tu objetivo es el que es, si no lo cumples estás muerto y por eso hay que cumplirlo».