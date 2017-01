El runrún alcanza a Paco García

Un mes de enero en el que el Real Murcia solo ha sido capaz de firmar una victoria, que el equipo siga desperdiciando oportunidades de entrar en los puestos de play off y que en el mercado de invierno se haya cambiado media plantilla con nueve incorporaciones que no le han cambiado la cara al equipo son motivos con la fuerza suficiente como para que las miradas, en lugar de a los jugadores, hayan comenzado a centrarse en la figura de un Paco García que, después de 23 jornadas, todavía no ha sido capaz de meter a los suyos entre los cuatro primeros. La llegada de un grupo inversor con Raúl Moro como presidente y con Deseado Flores como director deportivo cambió por completo el día a día de un club en el que la única prisa de los nuevos rectores fue despedir al anterior secretario técnico para acometer una auténtica revolución en una plantilla a la que los nuevos jefes le veían defectos que esperaban subsanar.

A lo largo de la primera vuelta Paco García ha vivido una situación bastante cómoda, ya que las críticas siempre han ido dirigidas a jugadores concretos y nunca hacia la toma de decisiones del entrenador, un aspecto que desde la derrota en Lorca de hace dos jornadas ha cambiado sustancialmente. El empate sin goles ante el Jumilla teniendo sobre el campo a seis jugadores fichados en el mercado de invierno y tirando de talonario en algunos casos buscando esa experiencia que tanto demandaba el técnico murcianista no ha servido para cambiar lo importante, los resultados. Y es que los granas llevan un mes de enero en el que solo han sido capaces de ganarle al Villanovense gracias a un gol en propia puerta del adversario. Después perdieron en Lorca en un choque que generó las primeras críticas feroces contra Paco García en las redes sociales por sus decisiones a la hora de realizar las sutituciones. La última losa sobre el tejado del técnico grana fue el mal partido del domingo ante el Jumilla con un empate sin goles, a pesar de tener un equipo prácticamente nuevo, una situación y una dinámica que no es precisamente la que esperaban unos dirigentes que han tirado de chequera para hacer lo que sea con tal de disputar la fase de ascenso.

El grupo de Raúl Moro y el propio Deseado Flores no tenían ninguna duda en que Paco García iba a seguir siendo el entrenador del Murcia cuando ellos tomaran las riendas del club. El problema ahora es que, después de que el propio Paco García haya ido señalando jugadores en esta especie de revolución que no se ha traducido en buenos resultados, hasta sus grandes defensores han comenzado a dudar de si el preparador del barrio del Carmen es el hombre adecuado para dirigir un equipo que prácticamente no tiene nada que ver con el que arrancó la Liga.

El empate sin goles ante el Jumilla en un choque en el que los granas apenas tuvieron ocasiones de gol fue el primer aviso serio en este sentido, ya que por vez primera desde que arrancó la Liga, las redes sociales empezaban a evidenciar que, después de fichar jugadores que en teoría llegaban para darle un salto de calidad al equipo, el runrún y el debate se han instalado también sobre la ideoneidad o no de que Paco García lidere un proyecto casi nuevo en el que las prisas y la exigencia también han subido de nivel.

De hecho, al margen de algún comentario fuera de lugar, el partido ante un Jumilla que salió a Nueva Condomina a por el empate y lo consiguió también provocó por primera vez que el propio Paco García se viera colmado de menciones en Twitter, la mayor parte críticas que llegaban de todos los tipos. Los malos resultados son un lastre evidente, pero si Paco García ha perdido algo de confianza por una parte de la afición también tiene mucho que ver con que muchos seguidores siguen sin entender los motivos por los que jugadores como el defensa Jaume Sobregrau y el extremo Titi han visto la puerta de salida.

La versión oficial en Nueva Condomina es que el entrenador no está cuestionado y que el objetivo de entrar en el play off sigue estando a tres puntos, pero cada semana que pasa son más los que empiezan a cuestionar si el técnico del barrio del Carmen es el indicado para una plantilla que ha ganado en veteranía pero que en estos momentos no deja de ser una incógnita. Sin embargo, hasta el propio Paco García sabe que Deseado Flores y su equipo de colaboradores van a hacer lo que esté en sus manos para disputar la fase de ascenso y al preparador grana solo le queda aferrarse a que las nuevas caras que maneja en el primer equipo ayuden a enlazar resultados positivos.

El mes de enero, entre la adaptación de los refuerzos y el calendario más o menos exigente, Paco García tiene una buena excusa para no poder justificar con victorias la remodelación del equipo. Pero ahora llegan el Melilla, el Linense, el Granada B y el Recreativo de Huelva. Rivales ante los que el Murcia debe recuperar el tiempo perdido y Paco García, de paso, demostrar que está capacitado para liderar un proyecto muy diferente al que se confeccionó en verano.