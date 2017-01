Alberto López llega al Real Murcia; Germán y Álvaro Moreno se van

El Real Murcia ha aprovechado el último día del mercado de fichajes para realizar un nuevo fichaje, el del lateral izquierdo Alberto López, que llega cedido por el Málaga. El jugador, que estaba en el Mallorca desde el pasado verano, cambia de aires en busca de minutos, y es que esta temporada está prácticamente inédito. Solo ha jugado 58 minutos con el filial mallorquín. Con Alberto López, el Real Murcia refuerza una banda que había quedado debilitada tras la rescisión del contrato de Paris Adot.

Los otros dos movimientos del mercado tienen que ver con salidas. Ni el central murciano Álvaro Moreno ni el extremo Germán Sáenz continuarán en la plantilla murcianista. El defensa no ha contado en ningún momento para Paco García, mientras que el canario, una pieza muy importante en la temporada pasada y que este curso no ha conseguido alcanzar su mejor nivel al sufrir una lesión grave en verano, deja su plaza a Sergi Guardiola, que no estaba inscrito al no tener el Murcia plazas para un jugador sénior.