Continuará...

No estamos en agosto. El frío así lo indica. También la ausencia de sol en una hora tan temprana como las cinco de la tarde. Pero ayer a los cuerpos, los mismos que semana tras semana aguantan estoicamente llueva, nieve o truene, les costó darse cuenta. La liga va ya por la jornada 23, sin embargo, viendo la alineación del Real Murcia parecía pretemporada.

Desesperado por los malos resultados, cansado de que el espejo mágico del baño no le diga que es el más guapo de la clase, Paco García no quiso esperar para dar la alternativa a sus nuevos fichajes. Como en el día siguiente a Reyes, cuando los niños presumen en la guardería o en el cole de sus nuevos regalos, al técnico murcianista le faltaron manos para enseñar al mundo sus últimas adquisiciones, todas ellas, o eso nos cuentan, de primera calidad -las ventajas de ser bueno-, pero noventa minutos después, la historia no difiere mucho de lo que ha venido sucediendo en la primera vuelta en Nueva Condomina. Minutos de dominio, instantes de dudas y, lo importante, cero goles en el casillero propio. Al final un empate que solo sirve a un Jumilla que viajó a la capital a hacer lo que hizo, conseguir un punto. Porque el Real Murcia, al igual que en la jornada 2, en la 3, en la 14 o en la 17, continúa creciendo y adaptándose a los cambios. ¿Hasta cuándo? De momento, lo único que se sabe es que seguiremos informando.

Sobre el césped no estaba Borjas Martín ni Wilson Cuero, o eso nos decía la alineación, pero viendo lo desapercibido que pasó Víctor Curto, no se extrañen si en realidad lo que ha ocurrido en Nueva Condomina es, más que una revolución, un baile de disfraces. Si no es así, la defensa del Jumilla se lo creyó, porque, salvo en dos acciones a balón parado, poco sufrieron los vinícolas. Y la única vez que el Real Murcia encontró una brecha, ahí estaba Jero para decirle a Rayco que conseguir goles con la elástica grana puede llegar a ser tan complicado como encontrar el Punto G.

En la enésima actualización del sistema operativo de Paco García, los cambios superaron todas las expectativas, algo así como cuando el WhatsApp nos regala una decena de emoticonos nuevos. Allí encontrábamos un ataque completamente nuevo -Rayco, Elady y Víctor Curto- y un centro del campo en el que el trivote se quedaba en doble pivote -David Sánchez y Diego Benito-, con Armando en el banquillo. Pero para realmente abrir la boca y estar varios segundos sin cerrarla solo había que mirar a la defensa. La pareja Morante y Golobart, esa que para el técnico era insustituible hace dos semanas cuando se le preguntaba por la ausencia de Jaume, dejaba de existir. El andaluz, por decisión técnica, pasaba del césped a la grada, y su puesto lo ocupaba Josema, un chaval de 20 años que ha caído con mejor pie que Álvaro Moreno. El otro cambio, antes o después, estaba más cantado. Juanjo desplazaba de la derecha a José Ruiz.

Se desconoce si Pichi Lucas esperaba tantas variaciones. Posiblemente los jugadores del Jumilla necesitaron más segundos de la cuenta para descubrir cuál era el rival a marcar, pero lo cierto es que los vinícolas se adaptaron rápidos a las circunstancias, aunque, con una versión demasiado ordenada, fueron incapaces de bailar sobre el césped como hicieron en la primera vuelta en La Hoya, donde disfrutaron de lo lindo derribando las piezas del dominó murcianista.

Nada tuvo que ver el Jumilla de ayer con el equipo de la primera vuelta. Los vinícolas se conformaron con mantener el control en del centro del campo y sacar el músculo en defensa. Lo del ataque fue bien distinto. Algunas acciones a balón parado y poco más. Demasiado light para probar el nivel de la nueva defensa murcianista.

De ese conservadurismo se aprovechó el Real Murcia en el primer cuarto de hora. El balón fue de los granas. Sin confundir la posesión con retener el esférico en el centro del campo, los murcianistas, ante tantas caras nuevas, se guiaron por el color de las camisetas. Pero a los murcianos les ocurre con el área como a los niños con la oscuridad, no se atreven a pisarla. De hecho, pese a que los hombres de ataque que ya no están eran los culpables de todos los males de la historia murcianista, para ver la primera ocasión clara hubo que esperar hasta el minuto 38. Y, curiosamente, Rayco, uno de los fichajes que llega para elevar el nivel, no estuvo a la altura ante un Jero que, como si se hubiese tomado una tila, aguantó pacientemente hasta robar el balón al canario.

Será cosa de fantasmas, de miedos o de teorías más propias de Cuarto Milenio que de Estudio Estadio, pero de ahí al descanso, el Real Murcia se movió como si arrastrase una losa demasiado pesada. El Jumilla, tan tranquilo manteniendo su posición y no cediendo demasiados metros, buscó su momento, pero jugadores como Perona y Bello no dieron la frescura que los vinícolas necesitaban para encarar a la defensa grana. Su mejor combinación llegaba en el 41, cuando Titi -ayer jumillano, hoy del FC Cartagena- rompía a Golobart para dejar solo a Perona ante Rivas. Lo que no pensaba el murciano es que su compañero controlaría el esférico con la mano, desperdiciando cualquier posibilidad de gol.

No cambiaron las cosas en el segundo tiempo. El Murcia siguió con ese dominio que solo sirve a su entrenador, y el Jumilla mantenía su empeño en sumar un punto. Víctor Curto andaba por ahí, al igual que Elady, al que sus cabalgadas contrastaban con sus centros poco medidos. Tampoco Rayco elevó el nivel. Solo Juanjo intentó una y otra vez dar alas a los murcianistas por la banda derecha.

Pero al final las únicas posibilidades de gol llegaron a balón parado. Con David Sánchez, como jugador fuerte en ese papel, estrelló primero un balón al palo y, en los instantes finales, buscó la cabeza de Germán. El canario, que ahora parece que continuará en el Real Murcia hasta final de campaña, también se encontró con Jero, mismo protagonista que unos segundos antes había evitado un remate claro de Isi.

Solo quedaba marcharse a la ducha con la única esperanza de que un día de estos -mejor antes que tarde- Paco García consiga que el Real Murcia crezca de una vez. Mientras tanto, seguiremos informando.