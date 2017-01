El UCAM rompe su maldición en Manresa

El UCAM CB Murcia ha conseguido poner fin a diecisiete años sin lograr el triunfo en Manresa. El conjunto universitario ha superado al cuadro catalán (63-73) en el encuentro que supuso la vuelta de Fotis Katsikaris, entrenador del UCAM, a la Liga Endesa tras sustituir a Óscar Quintana el pasado lunes en el cargo. El equipo murciano fue superior a su rival en todas las facetas, sobre todo en el rebote, y supo tomar la decisión acertada en cada momento en ataque. El primer cuarto arrancó con tres triples de Sadiel Rojas, pese a tener molestias en su brazo derecho, y con un Nemanja Radovic que se hizo hueco en la pintura (7-10). Fotis Katiskaris, entrenador universitario, movió el banquillo para dosificar a sus hombres y los puntos del Manresa comenzaron a llegar desde el tiro libre (10-15). Dos triples consecutivos de los locales obligaron a pedir tiempo muerto a Katsikaris, aunque el UCAM finalizó el primer cuarto por delante (16-19).

En el segundo periodo las faltas fueron la principal losa de los universitarios. Tumba, Rojas y Delía se vieron cargados muy pronto, aunque el UCAM siguió a los suyo en ataque. Billy Baron y Campazzo se repartieron la responsabilidad a la hora de subir el balón y gracias al rebote ofensivo los universitarios lograron la máxima ventaja (19-29). Una renta que consiguió estirar hasta el descanso a pesar de las canastas del alero Pere Tomás, que fue el principal referente del Manresa en el primer tiempo (31-39). Tras el paso por vestuarios, los locales ajustaron su defensa y al UCAM le costó mantener su acierto en ataque (33-42). No obstante, los hombres de Katsikaris mantuvieron su ventaja gracias al empeño de Radovic en la pintura y a un Benite que continúa en un estado de forma espectacular. Un triple del brasileño sirvió para colocar los 15 puntos de ventaja antes de llegar al último cuarto (45-62), pero el equipo de Ibón Navarro, entrenador local, no arrojó la toalla. A los universitarios les costó mucho anotar en el último periodo y el Manresa lo aprovechó para recortar la ventaja (56-64) tras un parcial de 10-0. Sin embargo, los puntos de Campazzo aparecieron en el momento justo, además de Baron, y la primera victoria en Manresa no se escapó (63-73).