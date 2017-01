Alberto Monteagudo: "Tenemos mejor plantilla que en la primera vuelta"

A cuatro días para que finalice el mercado de invierno, el Cartagena ha efectuado una profunda remodelación de su plantilla. En resumen, hay cuatro caras nuevas en la entidad albinegra, y tres bajas hasta el momento, aunque otros dos futbolistas están ultimando su salida. Con todo ello, el entrenador, Alberto Monteagudo, afirma sin dudarlo que su plantel «es mejor que el de la primera vuelta». «Somos mucho más fuertes, tenemos muchas más posibilidades por dentro y mucho más uno contra uno por fuera», declaró ayer en la previa del choque ante El Ejido en el Cartagonova, a las 17.00 horas.

Solo falta un fleco por solucionar, y es, curiosamente, el objetivo primordial con el que afrontaba la directiva esta ventana invernal: la firma de un delantero. La renuncia del atacante francés Thierry Florian a la oferta del Cartagena para marcharse a un conjunto chipriota ha sido la noticia de la semana en tierras cartageneristas, y ha trastocado los planes de la entidad. El técnico atribuye al potencial económico del club las dificultades que están teniendo para encontrar la pieza que les falta. «Delanteros hay muchos, pero nosotros no podemos competir con otros equipos como el Albacete, el Racing o la Cultural Leonesa. En el grupo IV no somos ni el número uno ni el número dos a nivel económico. Hay futbolistas que queríamos y se han ido a otro equipo porque les pagan el doble», señaló. «Es un hándicap, entonces hay que moverse con velocidad y jugar con el liderato para atraer jugadores», añadió Monteagudo. A pesar de que el mercado de fichajes se cierra el próximo martes, el entrenador albinegro dice que no ve al presidente, Paco Belmonte, muy preocupado en cuanto a la llegada de un atacante, aunque «la idea es que el delantero que se está buscando, se firme».

En el capítulo de incorporaciones, Isi Ros y Fernando Llorente ya han debutado con la casaca albinegra, y se espera que tanto José Artiles, recién llegado de Las Palmas, como el joven Juan Antonio Ros estén disponibles este domingo. «Los nuevos le han dado aire fresco al equipo. (Juan Antonio) Ros tiene muy buena salida de balón y hambre por triunfar en su casa, Llorente es un jugador con empaque de otra categoría, e Isi Ros estuvo a buen nivel el domingo», comentó el técnico respecto a los fichajes. Además, cree que la competitividad de la plantilla provocará «un punto más de tensión porque hay más donde elegir».

También se refirió a la situación de Óscar Rico y Chus Hevia, a los que ya se les ha comunicado que el club no cuenta con ellos y se les está buscando una salida. «Es difícil estar apartado del equipo, pero ellos entrenan con el grupo, yo les hablo igual que al grupo y les exijo igual. Sigo pensando que merecen la pena, por cómo son, por cómo trabajan, pero son decisiones del fútbol», dijo el manchego.

Mañana el Cartagena recibe a El Ejido, equipo que ya derrotó a los albinegros en el partido de ida, y Monteagudo considera aquel encuentro como uno de los peores de la temporada. «Nos tiraron una vez. Fue un partido feo, con mucho balón largo y nos pillaron con un centro lateral. Perder allí nos pegó un pequeño bajón. No estuvimos bien en general», recordó el técnico de Valdeganga.

Aunque la victoria ante el Mancha Real supuso un soplo de aire fresco para los cartageneristas, esta jornada se enfrentan al desafío de ganar en el Cartagonova, donde cayeron derrotados en el último encuentro. «Tenemos que dar un puntito más a nivel ofensivo, aunque eso no te garantiza nada, porque en los últimos tres partidos jugamos con un equipo muy ofensivo y no tuvimos tanta presencia en ataque», comentó Monteagudo.

El técnico tiene disponible a casi toda la plantilla. Artiles ya está recuperado de un pequeño problema que tuvo en el tobillo, e incluso Miguel Guirao, que no ha jugado desde la pretemporada por una lesión de rodilla, ya ve la luz al final del túnel y su regreso está muy cerca. «Está físicamente más fuerte que los demás, porque ha trabajado mucho, y mentalmente está muy fresco. Estamos muy contentos con su recuperación», concluyó el entrenador en su encuentro con los medios de comunicación antes del duelo de mañana ante El Ejido en el Cartagonova.