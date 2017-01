Katsikaris vuelve con deberes

Entre aplausos. Así volvió a sentarse Fotis Katsikaris, entrenador del UCAM CB Murcia en el banquillo del Palacio de los Deportes. El técnico griego, que el pasado lunes sustituyó a Óscar Quintana, volvió a coger las riendas del equipo universitario y con solo un par de entrenamientos se midió ante un rival exigente como el Herbalife Gran Canaria. Sin embargo, el duelo sirvió para comprobar que Katsikaris tiene trabajo por delante.

Los planes del preparador heleno son palpables y los jugadores que coincidieron el año pasado los intentaron llevar a cabo. Aunque al UCAM le costó entrar en el partido por culpa de los fallos. Imprecisiones, canastas fáciles que no entran y querer meter la sexta marcha sin pasar por la quinta fueron algunos lastres que impidieron que el conjunto universitario estuviera más cerca anoche de los hombres que dirige Luis Casimiro.

Eso, y varias decisiones rigurosas por parte del trío arbitral que terminaron desquiciando a toda la plantilla del UCAM y al graderío del pabellón murciano. No obstante, se volvió a echar en falta más aportación desde el juego interior. La prueba de ayer no fue nada fácil ante jugadores como Hollins, Hendrix o Báez, pero los escasos puntos en el poste bajo por parte local terminaron por desequilibrar la balanza. Además, de la falta de rotación en los aleros, donde se espera un fichaje, por las lesiones y un Sadiel Rojas que físicamente se encuentra muy tocado. Y, aún así, el dominicano continúa dejándose la piel sobre la pista.

La presión agobiante por parte del Gran Canaria hacia los encargados de subir el balón en el UCAM fue algo con lo que los universitarios no contaron. Campazzo y Baron tuvieron que sortear un mar de manos cada vez que les tocaba iniciar una jugada y eso terminó por desquiciar al cuadro murciano. Los primeros planes de Fotis Katsikaris no tardaron en llegar al ver a Marcos Delía en el poste alto.

El argentino participó mucho más en labores ofensivas y en defensa estuvo en todas. El trabajo del pívot junto a Radovic también fue importante para anular a la pintura del Gran Canaria. Sin embargo, los visitantes optaron por llevar el encuentro al perímetro con O'Neale y McCalebb haciendo mucho daño (6-14).

El UCAM se tomaba su tiempo para elaborar jugadas, pero la suerte tampoco le acompañó. A veces por intentar tomar la vía rápida y otras por imprecisiones, los universitarios no consiguieron superar por dentro a los de Casimiro -terminaron consiguiendo todos los puntos del primer cuarto desde el triple- y Katsikaris se vio obligado a pedir tiempo muerto.

Con las rotaciones y con dos escoltas sobre la pista -Baron y Benite- por las ausencias ya conocidas de Pocius y Soko, el UCAM logró reaccionar (12-16). Sin embargo, el conjunto canario no perdonó los errores y aprovechó varios contragolpes, junto a su acierto desde el perímetro, para llegar al final del primer cuarto con una cómoda ventaja (12-26).

Un palmeo de Tumba sirvió para cortar la mala racha por dentro. El UCAM intentó la reacción para recortar la ventaja con un inspirado Vítor Benite al que pronto le constesto Pablo Aguilar (19-31). No obstante, un nuevo triple de Salin y nuevos errores a la hora de mover el balón en el dentro-fuera del UCAM impidió poner en problemas al Gran Canaria. Los universitarios seguían muy acelerados y desquiciados por la presión alta de Casimiro y por un criterio arbitral muy riguroso. Las decisiones en contra de los locales terminaron con una ténica señalada sobre Fotis Katsikaris después de que el marcador estuviera parado durante varios minutos.

Otro lanzamiento exterior de Báez rompió la escasez de puntos (19-35) y Katsikaris aprovechó un parón en la pista para ajustar los esquemas con Campazzo. Pero McCalebb sacó de nuevo al UCAM de sus casillas y dejó de nuevo a los universitarios sin ideas para que Hendrix, con cuatro puntos consecutivos, ampliase la renta debajo del aro antes del descanso (21-42).

El Herbalife Gran Canaria continuó con su acierto desde el perímetro con el que Kuric abrió la segunda mitad. Hasta que de nuevo Benite, que atraviesa por un estado de forma espectacular, contestó con ocho puntos consecutivos (29-51). Al UCAM le seguía costando elaborar jugadas que acabasen dentro del aro y el Gran Canaria comenzó a jugar con la ventaja. Los visitantes agotaban cada vez más tiempo para atacar la canasta contraria, pero pronto se vieron sorprendidos por la intensidad atrás de su rival. Aunque continuaban sin aprovecharla para recortar la renta.

Antelo y Hendrix no fallaron desde el tiro libre antes de la entrada del yeclano Chumi Ortega, que buscó sacar petróleo en su primera acción ofensiva (34-57). Un triple sobre la bocina de Baron y otro de Llompart dejaron la renta en 19 puntos y sirvieron para que la afición se volviera a meter de nuevo en el partido, aunque el Gran Canaria y, de nuevo, varias decisiones por parte de los árbitros muy protestadas por la grada, impidieron darle más vida a un UCAM que se resistía a dar el partido por perdido cuando todavía restaban diez minutos para el final (45-61).

El triple de Llompart con el que se abrió el último periodo provocó que la barrera de los diez puntos estuviera mucho más cerca y encendió al graderío del Palacio junto a otra canasta de Radovic (50-63). Con ocho minutos todavía por delante, el UCAM estaba muy mermado por las faltas, sobre todo el interior montenegrino y Kevin Tumba con cuatro, por lo que eso deibilitó a los de Katsikaris en la lucha por los rebotes en ambas pinturas.

El entrenador agotó su segundo tiempo muerto a falta de seis minutos, y con diecisiete puntos todavía por recortar, pero sus jugadores siguieron luchando como si el triunfo estuviera mucho más cerca. Pero el conjunto murciano comenzó a estar más pendiente de unas decisiones arbitrales que casi nunca cayeron hacia su lado, hasta que Tumba realizó un mate antes de que fallase un 'alley oop' enviado por Llompart (57-74).

Katsikaris puso en pista en los últimos minutos al base mallorquín junto a Campazzo y Baron para tener más seguridad con la posesión del balón, pero al Gran Canaria le comenzó a salir todo. Dos canastas imposibles de Hendrix y McCalebb noquearon a los universitarios, que a falta de dos minutos ya vieron como su reto de rebajar la distancia comenzaba a ser una utopía (60-79). Todavía así, y pese a que el público comenzó a abandonar sus asientos, el UCAM no bajó los brazos y continuó trabajando para que no llegasen más puntos rivales hasta que no hubo tiempo para más llegando a igualar el último parcial del encuentro (67-83).