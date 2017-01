El UCAM empieza de cero

Como si no hubiera pasado el tiempo. Así se reencontraron ayer Fotis Katsikaris y José Luis Mendoza, presidente del UCAM Murcia CB, en el regreso del entrenador griego al banquillo del Palacio de los Deportes. Ambos se fundieron en varios abrazos en un ambiente en el que parecían continuar los festejos del mejor resultado de la historia del club conseguido hace apenas seis meses disputando el play off por el título en la Liga Endesa.

Y es que tanto Mendoza como Katsikaris dejaron a un lado la polémica provocada por unas declaraciones en las que el presidente aseguró que el preparador heleno no volvería a Murcia mientras fuera presidente. «Eso me dolió, pero no soy un tío de empezar así. Podría haber mantenido su palabra y contratado a cualquier otro entrenador, que hay muchos, y no lo ha hecho. Hay que valorar eso», afirmó Katsikaris durante su presentación a los medios. José Luis Mendoza, por su parte, aseguró que todo fue un «malentendido», ya que no le entregaron la carta de despedida que escribió el griego y añadió que «rectificar es de sabios» después de agradecer a Óscar Quintana, el anterior entrenador, su dedicación a lo largo del presente curso pese a que no han acompañado los resultados.

El entrenador griego, que firma hasta final de temporada, destacó en varias ocasiones la «confianza» mutúa que existe entre él y el club y afirmó que la decisión de regresar fue muy fácil de tomar por este motivo. «El club no ha cambiado por dentro desde mi marcha y siempre quería que le fuera bien. Lo consideron como una familia porque estoy muy cómodo y muy arropado por la gente del club, por la ciudad... Hablamos y viendo como está la situación del equipo vengo a ayudar con todo el corazón», dijo Katsikaris.

Sobre los gritos por parte de la afición hace unos meses pidiendo su vuelta, aseguró que fue «una situación incómoda» porque no ayudaba al equipo en ese momento. No obstante, se siente preparado para afrontar el reto de revertir la situación que atraviesa el club, sobre todo en la liga ACB, porque ya cuenta con experiencias similares. «También entré en un grupo por malos resultados y que están mal psicológicamente, porque esas dos cosas van juntas, en el Bilbao y en el Valencia y lo primero que hay que conseguir es tranquilidad. Resetear la cabeza y pensar que la temporada comienza hoy para sacar lo máximo de cada jugador», dijo y añadió que la plantilla es «muy buena» pese a la dinámica en la que se encuentra. «Podemos ser un grupo muy fuerte, muy duro y encontrar una identidad. Es una situación complicada pero hay que trabajar, tener fe y creer en los compañeros, en el entrenador y en todos para hacer un equipo unido otra vez», explicó Katsikaris.

El capitán José Ángel Antelo, Vítor Benite, Facundo Campazzo, Nemanja Radovic y Sadiel Rojas son los jugadores que ya conoce el preparador heleno del curso pasado e intentará que eso sea una ventaja para que sus planes comiencen a funcionar lo más pronto posible. «El equipo tiene el carácter pero no es nada fácil jugar dos competiciones a la vez y el equipo está pasando esta prueba». Sobre el partido de esta noche en el Top 16 de la Eurocup ante el Herbalife Gran Canaria, a las 20.45 horas (La 7TV), Katsikaris afirmó que sería «un milagro» logra la clasificación pero que lo intentarán ante un equipo «muy profundo con seis jugadores interiores y que es uno de la categoría» para añdir que «tenemos que salir fuertes, con paciencia y con comunicación en el tema táctico para creer que podemos ganar».

Además, volvió a destacar el papel de la afición puesto que aseguró que fue una de las claves del éxito del pasado curso. «Es fundamental. Tienen mucho mérito porque el año pasado nos aguantó en las derrotas y apoyó cada vez más al equipo y todo salió perfecto. Al final lo importantes es como se sientan los jugadores sobre la pista y su apoyo fue muy importante, así que espero que ocurra otra vez esto», concluyó Katsikaris.